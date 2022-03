El mejor regalo, mucho amor y un sueño cumplido, así ha celebrado Carla Pereyra su cumpleaños

Carla Pereyra está a punto de cerrar un año clave en su vida al que pone el broche de oro con la celebración por todo lo alto de su cumpleaños junto a su marido, Diego Pablo Simeone, y sus hijas Fracesca y Valentina. La argentina ha compartido con sus seguidores las mejores imágenes de la fiesta y del regalo personalizado que le preparó su familia. "Este año no tengo mas palabras que gracias. Ha sido un año intenso lleno de emociones maravillosas, el año en el cual ha nacido Valentina, hemos decidido celebrar nuestro amor... y seguimos creciendo como familia... todo lo que siempre soñe se resume en esta foto... y a todas las personas que siempre me brindan buena energía, me dan confianza y cariño que sepan que ¡estan todas en mi corazon! ¡¡¡Soy muy feliz!!!", escribía Carla.

Junto a estas bellas palabras con las que resumía la inolvidable tarde con los suyos, la modelo publicaba una bella fotografía en la que aparecen los cuatro posando felices y abrazados ante una apetecible tarta con sus correspondientes velas. Al salón en el que se encuentran no le falta detalle. Tras ellos, varios globos decoran las estancia, entre ellos dos formando el número 33 -los años que cumple la homenajeada- y otro enorme con el siguiente mensaje: "Feliz cumple mamá. Te amamos". Carla Pereyra también ha compartido el que probablemente haya sido su regalo preferido, con un valor más sentimental que económico. Se trata de un folio en el que Simeone y las niñas han dibujado el contorno de sus manos, con el nombre de cada uno en su interior y acompañadas del mismo mensaje que exhibía el globo.

Además de la fiesta casera, también hubo tiempo para salir a celebrarlo fuera. Los mayores de la casa, es decir, los papás y Francesca, se ponían sus mejores galas para disfrutar de una cena en honor a Carla. En una serie de tres imágenes que ha compartido la cumpleañera, podemos ver a la familia compartiendo besos y abrazos frente a otra tarta, en esta ocasión de chocolate, que poco tiene que envidiar a la anterior. "Happy Birthday to me!"(feliz cumpleaños para mí), ponía la argentina con humor sobre las fotografías. Además de los buenos deseos de su familia, sus publicaciones se han llenado con las felicitaciones de amigas como Helen Lindes, Beatriz Espejel, que acaba de dar a luz a su primer hijo, o Cristina Pedroche.

Carla y Simeone han cogido así ritmo para las fiestas que se avecinan. La Navidad está a la vuelta de la esquina y este año será muy especial para la pareja ya que será la primera que pasen con la pequeña Valentina, que llegó al mundo el pasado mes de febrero. También serán las primeras fiestas que celebren como marido y mujer después de que se casaran en junio mediante ceremonia civil íntima y sencilla celebrada en Argentina, país que los vio nacer a ambos. Posteriormente, en septiembre, celebraban su gran boda europea en La Toscana, donde les acompañaron sus familiares y amigos más cercanos en una celebración por todo lo alto.

