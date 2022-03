La madre de Adara reacciona a la noche de caricias y besos entre su hija y Gianmarco

Comienza la cuenta atrás definitiva para conocer el nombre de la ganadora de GH VIP 7. Noemí Salazar se ha quedado a las puertas de la gran final en una noche que ha estado marcada por las emociones. Tras más de tres meses de aislamiento, las finalistas del reality, Mila Ximénez, Adara Molinero, Alba Carrillo y la reina del brillo, han recibido la visita de sus seres queridos y, como era de esperar, han escuchado palabras de cariño y ánimo para afrontar los últimos días de competición. Unas de las que no ha dudado en estar presente en la gala de los familiares ha sido Helena, la madre de Adara. Sin embargo, antes de poder abrazar a su hija, Jordi González le informaba de todo lo que había pasado entre ella y Gianmarco Onestini. La exconcursante de GH 17 ha puesto fin a sus dudas y ha elegido al italiano. A pesar de que, hace apenas una semana, besaba apasionadamente a Hugo Sierra, Adara se ha dado cuenta de que quien está realmente enamorada es del exconcursante de Grande Fratello. "He escuchado cosas, pero no he tenido la posibilidad de ver vídeos", explicaba Helena antes de ver las imágenes.

Helena se ha quedado visiblemente impactada al ver la noche de pasión de los concursantes, aunque ha reiterado que lo único que le importa es la felicidad de la finalista. "Ellos se gustan mucho y, al final, si se lo ponemos en bandeja…", comenzaba Helena. "Lleva controlándose mucho tiempo y, sobre todo, está muy falta de cariño. Entonces se mezcla una cosa con otra y surge esta pasión", explicaba la madre de Adara al presentador. "A mí me da igual. Lo único que quiero es que sea feliz. Me da igual quien sea porque lo que me importa es la felicidad de ella", insistía la madre', quien añadía que no iba a decirle nada a su hija que pudiera empañar los últimos días de Adara en la casa.

Helena también ha visto las palabras que, tras la noche de besos con Gianmarco, Adara ha enviado a Hugo Sierra, entre lágrimas, desde el confesionario. "Ella está sufriendo, claro. Por un lado, está la responsabilidad que tiene fuera y, por el otro, sus sentimientos. Si se siente liberada, yo me alegro", confesaba Helena visiblemente decaída. No obstante, a pesar una noche repleta de emociones, la visitante tenía claro el mensaje que quería trasmitir a la ex de Pol Badía: "La voy a decir que la quiero. Haga lo que haga y decida lo que decida".

