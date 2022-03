Hugo Martín Sierra tiene claras sus intenciones respecto a Adara

La historia entre Adara Molinero y Hugo Martín Sierra está lejos de darse por acabada. La concursante de Gran Hermano VIP es considerada una de las favorita del reality, además, se ha quitado un peso de encima al confesar que "no era feliz" junto al uruguayo. Unas palabras que parecían sentenciar cualquier tipo de reconciliación entre los dos. Pero todo ha cambiado. La propia Adara dejaba caer que quizás sus sentimientos no están tan claros: "¿Y si llego y no está? A lo mejor me ha dejado y no quiere hablar conmigo".

Unas dudas que sus compañeras acentuaban al preguntarle qué pasaría si la situación hubiera sido al revés: "Me muero si me lo hace él". Por si fuera poco, el Programa de Ana Rosa ha deslizado que la intención de Hugo Martín es la de recuperar a su pareja. Una actitud que ya repitió en su momento en Sábado Deluxe, donde dejó abierta la posibilidad de retomar la relación.

VER GALERÍA

Dentro de la casa y tras su gran confesión, Adara no tiene nada claro. Al contrario de lo que pensaban muchos de sus seguidores, esto no ha servido para que se vuelque en una posible relación sólida con Gianmarco. Su máxima preocupación a día de hoy es conocer qué situación se va a encontrar fuera y que se siente "como si lo hubiera destrozado todo". Adara se muestra totalmente temerosa a lo "que tiene que haber liada afuera, tengo mucho miedo a salir". "Siento como si no parara de liarla", insistía ante el apoyo de Mila Ximénez, antes de añadir que "he sido totalmente sincera, no puedo controlar lo que siento".

VER GALERÍA

Carlos Sobera, en su debut como presentador de Gran Hermano VIP, dejó caer que quizás Adara viviría el mismo destino que Estela Grande, recibiendo la visita tanto del italiano como del padre de su hijo este próximo jueves. Algo que la madre de la joven ve con buenos ojos. "Yo preferiría que no fuesen a la casa ni Hugo ni Gianmarco. Desestabilizarán a Adara", sentenció. Todo se precipitó por los comentarios de Diego Matamoros, que acusó al reality de Telecinco de un trato de favor a Molinero. Fue su propio padre quien desveló que el público conocía toda la verdad de su relación con Gianmarco. El italiano, por su parte, insiste en estar con su amada: "Ha sido algo mas profundo que una atracción física. Ha sido una atracción del corazón".

Esta versión dubitativa de Adara es a la que se aferra Hugo Martín Sierra. "Puede que cuando Adara me mire a los ojos se arrepienta. Es una posibilidad. El no verme creo que le ha podido jugar una mala pasada", así de sincero se mostró el ganador de Gran Hermano Revolution en su paso por el sillón de Sábado Deluxe.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.