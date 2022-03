'GH VIP': Jordi González y la reprimenda en directo a Kiko Jiménez

Desde que salió expulsado definitivamente de Gran Hermano VIP tras la repesca, la actitud de Kiko Jiménez en las diferentes galas del programa estaba siendo de lo más polémica, gracias a su vehemencia tanto a la hora de defender sus argumentos y atacar con ellos a Rocío Flores- la persona que se ha convertido en 'la diana' del andaluz- como a la hora de hablar sobre el concurso de Antonio David, incluyendo su vida cuando aún estaba casado con Rocío Carrasco. Pero esos minutos de gloria del andaluz llegaron a su fin en el último debate, ya que Jordi González, cansado de llamarle la atención no dudó en echarle una buena reprimenda cuando le pisó el turno de palabra a Lucía Pariente. "Entiendo la 'estrellitis', pero la 'estrellitis' enfermiza me parece fatal", así de contundente se mostró el presentador catalán después de varios 'dimes y diretes' con el ex novio de Gloria Camila, que como buen colaborador, no duda en opinar sobre todos y cada uno de los temas que se 'cuecen' dentro de la casa de Guadalix.

"Si esto es algo que tiene que ver con Alba Carrillo y Antonio David, por qué quieres entrar en esta discusión", argumentaba así González su regañina a Kiko Jiménez, quien explicaba que su trabajo era opinar sobre lo que se terciaba y que para ello además, llevaba un buen rato pidiendo la vez para hacer su exposición. El carácter marcado del ex tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa es algo que no solo ha quedado patente durante su concurso, sino también desde que salió y se convirtió en uno de los rostros habituales de las noches de Gran Hermano. La estancia del joven en Guadalix no ha estado exenta de polémica. Kiko ha dado mucho juego durante su concurso, protagonizando algunos de los momentos más destacados de esta edición. Su relación de amistad con Estela Grande ha sido uno de los hilos conductores del reality, y que aún está pendiente de resolver, ya que la modelo continúa concursando, postulándose para ser una de las finalistas. La actuación de Kiko Jiménez con Estela Grande dentro de la casa, tuvo a sus respectivas parejas, Sofía Suescun y Diego Matamoros, como damnificados. El segundo más que la primera, ya que el hijo de Kiko Matamoros incluso llegó a apartarse de la televisión cediendo su defensa a un familiar de su mujer, al no ser capaz de afrontar esta relación de amistad tan especial que se fraguó a las pocas semanas de comenzar el concurso y que en algún momento hizo dudar de sus sentimientos, incluso, a sus compañeros de encierro.

Después de salir y ya ejerciendo de colaborador, el ex novio de Gloria Camila ha sabido mantenerse en la palestra protagonizando tensas discusiones en directo en todas y cada una de las galas en las que ha intervenido, especialmente en las de las últimas semanas, cuando ha encontrado en Rocío Flores su particular espada de Damocles para continuar opinando, e incluso, dando información sobre todo lo que rodea a la familia Mohedano Carrasco y Flores. Desde el pasado jueves cuando Antonio David fue el expulsado de la semana, el de Linares ha encontrado en él otro punto fuerte sobre quien hablar, argumentando que no ha hecho un buen concurso, algo en lo que está de acuerdo la nieta de Rocío Jurado, como así lo ha hecho saber en varias ocasiones.

