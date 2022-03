El sorprendente alegato de Olga a favor de Antonio David que provocó las lágrimas de ambos

Antonio David se enfrenta a una de las semanas más complicadas dentro de la Casa de Guadalix. Después de la apabullante salvación de Mila Ximenez por parte del público en la primera ronda previa a la próxima expulsión, el exmarido de Rocío Carrasco tendrá que batirse en duelo con Adara, favorita en las quinielas, para luchar por la permanencia dentro Gran Hermano VIP. Sin embargo, y lejos de venirse abajo, tras conocer su posición en el disparadero de la expulsión, el colaborador televisivo recibía el mayor revulsivo a su concurso en forma de alegato en plató. Aunque David esperaba recibir el mensaje de aliento de su hija Rocío, su cara se transformó de inmediato al ver en la pantalla a su mujer, Olga Moreno. Tal fue la emoción del concursante que antes de escuchar las palabras de su pareja rompió a llorar desconsoladamente.

Con la voz entrecortada fruto de los nervios, la empresaria comenzaba con las palabras de apoyo a su marido recordándole lo complicado de hablar públicamente: "Cariño, sabes que me cuesta mucho estar aquí, pero quiero y deseo que esta semana te quedes porque la audiencia te ha dado una semana más para seguir luchando". Lejos de mostrarse timida, Olga no tenía inconveniente en ensalzar la posición de Antonio David en los últimos enfrentamientos que ha protagonizado con algunas de las concursantes, en especial Alba Carrillo: "Pienso que te han dado esta fuerza para aguantar las críticas de tus compañeras que lo único que han hecho es ensuciar tu imagen a costa de que todo vale". Una potente opinión que en vez de generar abucheos o aplausos entre el público presente generaba un fuerte silencio mientras Olga continuaba animando a su marido.

Visiblemente inquieta, la andaluza reforzaba la actitud de David recordándole el importante apoyo que tiene fuera: "Estoy muy nerviosa y solo quiero decir que queremos que sigas así, que esto es un concurso de convivencia y que de eso sabes tú más que de sobra. Que tu ‘pescaito’ te ama y te adora, te ve… Te quiero con locura. Por favor sigue luchando".

En medio del aplauso del público y colaboradores, Antonio, entre lágrimas, contestaba a su mujer con la voz entrecortada: "Gracias por estar ahí cariño ¡Qué guapa estás y qué ganas tengo de estar contigo! Espero que en casa esté todo bien. Luchadora, que eres una crack, estoy tan orgulloso de ti. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida". Una alegría a la que se unía a una importante preocupación que David manifestaba sin tapujos: "No la esperaba ahí. Esperaba a Rocío. Necesito saber qué está pasando fuera porque ella no estaría ahí si no estuviera pasando algo". El temor del concursante precisó de la rápida intervención de Jorge Javier quien terminó con su incertidumbre: "Todo está bien y todo está en su sitio. Ha querido venir Olga para darte ánimos y está aquí Rocío también, pero no te hagas ideas raras en la cabeza".

Más tranquilo, el padre de Rocío Flores reflexionaba sobre las palabras de su mujer y sacaba sus propias conclusiones de cara al futuro: "Ella es muy clara y este alegato debe ser porque estará sufriendo y estará viendo algun tipo de injusticia sobre mí. Estoy muy orgulloso de ella y de que me esté apoyando porque no la esperaba ahí. Si lloro es de emoción de tener muchísimas ganas de estar de con ellos porque los necesito, pero tengo las pilas cargadas para lo que tenga que venir". Una vez finalizado el momento entre ambos, Rocío Flores, presente en el plató no pudo evitar fundirse en un abrazo con la mujer de su padre frente a todos los presentes como muestra de su gran amor hacia ella.

