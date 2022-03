Sola 'contra el mundo': Adara se enfrenta a sus compañeros en su momento más crítico en la casa

La expulsión de Hugo Castejón de la casa de Gran Hermano VIP el pasado jueves pareció calmar los ánimos de todos los habitantes, que por fin veían cómo derrotaban al enemigo común. Pero nada más lejos de la realidad. La salida del cantante tan solo supuso un falso espejismo de tranquilidad puesto que, al poco tiempo, surgían nuevos encontronazos y alianzas entre los concursantes, siendo Adara Molinero una de las grandes perjudicadas. Tras perder todos sus apoyos en Guadalix de la Sierra, la madrileña se siente más aislada y desubicada que nunca en un momento crítico del reality. A pocas semanas del final, sigue perfilándose como una de las favoritas para hacerse con la victoria, aunque los últimos acontecimientos no parecen haberla beneficiado en absoluto.

VER GALERÍA

Su romance con Gianmarco y el escándalo que esto ha propiciado en su matrimonio con Hugo Sierra la han puesto en el punto de mira de toda la audiencia. Adara no puede imaginarse lo que le espera en el exterior y su deslealtad hacia el exnovio de Marta Sánchez no hizo más que empeorar las cosas al mostrar una cara nunca vista hasta el momento. "Adara es la cara de la falsedad, de la traición y la deslealtad. Para mí es muy triste porque es una persona a la que yo había dado toda mi amistad con honestidad, sinceridad y de corazón y lo que he recibido a cambio ha sido una alta traición. No se puede creer nada de lo que dice ni de lo que siente", aseguraba Hugo Castejon de ella en el último Debate.

VER GALERÍA

Completamente sola, la antigua concursante de Gran Hermano 17 intentó un acercamiento para integrarse en el grupo de Mila Ximénez y el resto de las chicas. Sin embargo, no parece encontrarse demasiado a gusto entre ellas. Ayer mismo arremetía contra Alba, nueva jefa de la casa, con motivo del reparto de tareas puesto que no quería cocinar. Un enfado que también se hizo extensivo a Estela y Noemí, a las que reprochó que siempre defiendan a la modelo.

Tampoco su relación con Antonio David Flores es buena, sobre todo, después de la discusión que mantuvieron el fin de semana por el derroche de agua por parte del ex Guardia Civil. Un enfrentamiento que, según el padre de Rocío Flores, estaría motivado para posicionar al público en su contra de cara a la expulsión. Ante este desolador panorama, tan solo Mila Ximénez parece escaparse, por el momento, a su ira.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.