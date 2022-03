Mariah Carey se supera a sí misma y rompe nuevos récords de Navidad La cantante ha recibido tres reconocimientos por parte de Guinness World Records por su canción 'All I Want for Christmas is You'

Este lunes Mariah Carey ha reafirmado su reinado de Navidad con tres nuevos reconocimientos añadidos a su lista de trofeos. La organización mundial de los Récords Guinnes ha otorgado a la cantante tres nuevos hitos gracias a All I Want for Christmas is You, que continúa siendo un éxito de las fiestas. La estrella tiene ahora el "título" a la canción navideña en solitario más alta en el ranking Hot 100, también la más escuchada en un margen de 24 horas (con más de 10.8 millones de reproducciones en Spotify el pasado diciembre) y más semanas en la lista Top 10 de Reino Unido por un tema navideño.

Los tres récords forman parte del libro que publica la organización en 2020 y Mariah ha recibido los honores durante su show navideño en Las Vegas, donde invitó incluso al representante y responsable de entregarle los premios para que se uniera a ella en el escenario. También se unieron los dos hijos de la cantante y, junto al emocionado público, celebraron estos reconocimientos que vuelven a revalidar el título de la artista como reina absoluta de la Navidad.

Mariah Carey está actualmente de gira navideña, un espectáculo que hace todos los años y que el año pasado tuvo su cita en Madrid (por primera vez en 18 años). Aquí interpreta algunos de sus grandes éxitos de los últimos años, no todos navideños, pero está claro que el mayor de ellos, All I Want for Christmas is You, está incluido en el setlist del concierto. Durante el show, sus hijos Moroccan y Monroe salen al escenario a bailar con ella The Star, la canción que interpreta la cantante para la película Se armó el Belén.

All I Want for Christmas is You cumple 25 años este mes de diciembre. Se estrenó en 1994 como parte del cuarto disco de la intérprete, Merry Christmas. En 2010 hizo un remix para su segundo álbum de temática navideña, que era ya el decimotercero de su carrera, y un año después grabó una nueva versión con Justin Bieber que se estrenó en la ceremonia anual de iluminación del arbol de Navidad del Rockefeller Center.

Otros artistas han intentado emular el éxito de esta canción pero lo cierto es que, como All I Want for Christmas is You solo hay una e incluso otras versiones de la misma letra y música se han quedado lejos de emular el gran hit de Mariah Carey.

