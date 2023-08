Reivindica que no es un 'hijo ilegítimo' Alexandre Grimaldi habla como nunca: 'Mi padre es Príncipe y jefe Estado, yo no me imagino desfilando en una pasarela' El hijo de Alberto de Mónaco y Nicole Coste se ha sincerado sobre su familia y su futuro en una entrevista junto a su madre

Alexandre Grimaldi es hijo de un príncipe soberano, pero nunca le sucederá. Es fruto de la relación de Alberto de Mónaco con la azafata togolesa Nicole Coste y la Constitución monegasca no reconoce derechos sucesorios a los hijos nacidos fuera del matrimonio. Alexandre, que está a punto de cumplir 20 años, lo tiene más que asumido pero advierte de que no es un hijo ilegítimo. "Es insultante dice". En una entrevista junto a su madre en Point de Vue habla con la mesura y el sentido de la responsabilidad de un descendiente de la realeza. Nunca ha vivido en Palacio, pero su apellido, que lleva orgulloso, le condiciona. "Mi padre es Príncipe y jefe de Estado y, personalmente, yo no me imagino desfilando en una pasarela', ha dicho sobre la posibilidad de desarrollar una carrera en el mundo de la moda.

Alberto de Mónaco reconoció su paternidad cuando era un bebé, por lo que todos los recuerdos de Alexandre son con un padre presente, al que quiere, asegura, de igual modo que a su madre, pero, desde luego, es un padre fuera de lo común. Defiende llevar el apellido Grimaldi y no Grimaldi-Coste, ya que así es la tradición en los países anglosajones, pero su vehemencia nace del dolor que le produce que hablen de él como un hijo ilegítimo. "Ninguno de mis padres estaba comprometido ni en otro matrimonio y no han cometido adulterio", explica advirtiendo de que está dispuesto a demandar a quien siga refiriéndose a él de ese modo.

No tiene derechos dinásticos, pero su madre supo que siempre tendría un hueco en la familia principesca desde que Estefanía de Mónaco accedió a ser su madrina de bautizo. Alexandre también tiene relación con sus hermanos pequeños, Jacques y Gabriella, y con Jazmin Grace, su hermana mayor, fruto del breve noviazgo que el Príncipe mantuvo en 1991 con la estadounidense Tamara Rotolo, a pesar de que ella vive en Estados Unidos. Fue precisamente Nicole Coste la que en noviembre del año pasado compartió la primera foto de los dos hijos mayores del príncipe Alberto juntos.

El joven habla de una infancia feliz y serena cuando echa la vista atrás, pero ¿y el futuro? Sabe que las expectativas de tener un papel al lado de su padre no son factibles a día de hoy y está centrado en su formación. Estudia Administración de Empresas en Reino Unido y también le gustaría poner en marcha alguna organización benéfica. Tampoco cierra la puerta a ser embajador de alguna marca de moda prestigiosa si así se lo pidiesen, aunque descarta ser modelo de pasarela. En cualquier caso, aun no ha cumplido 20 años y hay muchas puertas abiertas.

Nicole Coste, por su parte, dice estar muy orgullosa de su hijo y se muestra satisfecha del papel que ha jugado Alberto de Mónaco como padre. La exazafata de vuelo dio a conocer la existencia de Alexandre en 2005 en una impactante entrevista a la revista Paris Match y el Príncipe reconoció la paternidad. Ni ella ni el pequeño, así como su primera hija Jazmin Grace han tenido nunca ningún papel institucional. Sin embargo, han sido invitados a importantes actos del Principado en varias ocasiones, como el tradicional Baile de la Cruz Roja o el Día Nacional de Mónaco, o la festividad de Santa Devota.

