Pauline Ducruet diseña su primer vestido de novia para una amiga, ¿estará pensando en el suyo?

Este verano han cobrado fuerza los rumores que aseguran que Pauline Ducruet podría ser la próxima en pasar por el altar. La hija mayor de Estefanía de Mónaco mantiene desde hace años una consolidada relación con el empresario Maxime Giaccardi y hace unas semanas hicieron saltar las alarmas sobre un posible embarazo que, por el momento, no ha sido ni confirmado ni desmentido. De lo que no hay duda es de que la diseñadora, de 27 años, está viviendo una de las etapas más bonitas de su vida no solo en el terreno personal sino también en el profesional.

Pauline sigue totalmente volcada en su firma de moda, Alter, con la que no deja de cosechar éxitos. Desde que la creó, en 2018 bajo el lema "Transformar la ropa, trasformar la sociedad", la sobrina del príncipe Alberto de Mónaco ha diseñado varias colecciones que no han pasado desapercibidas. La última la presentó en París el pasado mes de febrero, arropada por su madre y por su hermana, Camille Gottlieb. Además, hace justo un año vivió uno de los días más importantes de su carrera al inaugurar su primera tienda en Mónaco, concretamente en el Club Náutico.

Ahora ha dado un paso más y se ha lanzado al diseño nupcial. Además de sus originales trajes, sus llamativas chaquetas y pantalones llenos de color... Pauline ha demostrado que también va a probar otros estilos. Ella misma se encargó de "desvelar" el secreto en sus redes sociales compartiendo varias imágenes del vestido que diseñó para la boda de una de sus amigas. "La novia vestía @alterdesigns_ y yo también", escribió la joven mostrando orgullosa varias imágenes de la novia y del look que ella misma llevó como invitada. El traje de novia llevaba, sin duda el "sello Pauline", que siempre apuesta por telas finas y vaporosas y líneas sencillas. La hija de Estefanía de Mónaco adora el estilo clásico y sencillo, huyendo de diseños demasiado recargados, pero dándole un toque de modernidad. "Mi mejor amiga hizo el vestido", dijo su amiga Janis, que estaba feliz con el resultado final.

En más de una ocasión, la propia Pauline ha comentado que su sueño era diseñar y tener su propia marca. "Siempre fue la moda, desde que era una niña. Creo que siempre he tenido esa sensibilidad por el arte, la creatividad y la autoexpresión", confesó a principios del año pasado en una entrevista que concedió a la revista Tatler.