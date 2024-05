Lo que dicen de Kate Middleton los principales medios británicos

Algunas incógnitas sobre el estado de salud de Kate Middleton se han aclarado con sus últimas imágenes, publicadas por The Sun y en las que está con el príncipe Guillermo en una tienda de productos agrícolas.Pero esta aparición no ha revertido la crisis institucional que atraviesan desde hace nueve días, cuando publicaron una imagen editada por la princesa de Gales con sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis para celebrar el Día de la madre. Desde que en enero se sometió a una "cirugía abdominal programada" (se precisó que no era por un problema canceroso), la opinión pública pide respuestas a la vez que se multiplican las teorías conspiranoicas también sobre su última salida. Repasamos a continuación lo que dicen los medios británicos de la nuera de Carlos III.

HELLO!

Desde HELLO! aseguran que los últimos acontecimientos han puesto a prueba a Kate Middleton pero que, con toda seguridad, su fuerza le habrá ayudado a hacer frente a las críticas que han ensombrecido lo que se planteaba como una feliz celebración del Día de la madre y una oportunidad para mostrar que está recuperándose. El escritor Robert Jobson, que publicará este verano una nueva biografía sobre la princesa de Gales, ha asegurado; "Kate tiene fuerza interior, una mujer inteligente e independiente que tiene tres hijos y lleva una agenda repleta de trabajo y se está recuperando de una operación grave. Así que, con todas estas cosas que están pasando, ella no va a ceder ante esto".

Cuando el 17 de enero se anunció la intervención de la princesa de Gales el día anterior, desde la Casa Real aseguraron en un comunicado oficial que "según las recomendaciones médicas, es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa". Desde HELLO! aseguran ahora que su regreso a la vida pública va a producirse más tarde de lo esperado. Todavía sin fecha exacta, apuntan a que la vuelta tendrá lugar a partir del 17 de abril, día en el que acaban las vacaciones escolares de sus hijos, alumnos de la escuela Lambrook desde 2022. Se espera que en los actos oficiales, en los que siempre se muestra cercana y espontánea, Kate Middleton dé más datos de su operación, por la que estuvo 13 días ingresada en The Clinic, y también de su misteriosa convalecencia.

Al margen del revuelo, la rutina en la casa de los príncipes de Gales no ha cambiado y dan una pista clave que invita a pensar que la recuperación está siendo favorable más allá de lo que se puede ver en el vídeo en el que aparece comprando con el heredero al trono En Adelaide Cottage, situado en los terrenos del castillo de Windsor, la familia no cuenta con ayuda por las tardes sino que están los cinco miembros solos y es la propia Kate la que prepara la cena para los niños. Cabe recordar que María Teresa Turrión Borrallo, la niñera española de los príncipes, ya no vive con ellos como sí ocurría en el Palacio de Kensington, situado en pleno Hyde Park, uno de los pulmones de Londres.

The Times

En medio de la incertidumbre, The Times asegura que los príncipes de Gales apuestan por continuar con la normalidad y seguir con sus propias tradiciones, como compartir una imagen de sus hijos por su cumpleaños. El próximo 23 de abril será el del príncipe Louis y habrá, como hasta ahora, una foto del niño. "Aprecian el amor y el afecto del público por sus hijos y saben que hay un gran interés por verlos en sus cumpleaños", indican desde su entorno. Se desconoce por el momento si aparecerá solo y también tienen que decidir si nuevamente Kate Middleton se pondrá detrás del objetivo o contratan a un fotógrafo profesional.

Coinciden con otros medios en que la princesa de Gales irá dando detalles de su problema de salud en los actos a los que acuda. “Querrán ser claros y más abiertos, pero lo harán cuando se sientan preparados. Espero que ese sea su instinto y será su decisión. No los van a apurar”, aseguran. Además, remarcan que se están cumpliendo con exactitud los plazos que dio la Casa Real en el momento: "Lo que está sucediendo es exactamente lo que dijeron que sucedería: pasaría dos semanas en el hospital y regresaría después de Semana Santa".

Finalmente, desde el citado medio aseguran que los príncipes de Gales no están obsesionados pero sí están pendientes de lo que se está publicando sobre ellos y se trata de una situación complicada. A la vez, se centran en que la rutina en su casa sea la de siempre para garantizar la normalidad con sus tres hijos. "Están pasando por el momento más difícil que les ha tocado pasar como familia, con ese terrible telón de fondo. Están tratando de mantener las cosas lo más normales posible para los niños, pero no es fácil”.

BBC

Desde la BBC han hablado del vídeo en el que los príncipes de Gales aparecen comprando en Windsor y aseguran que las imágenes sugieren "algo mucho más optimista y cotidiano que las descabelladas y extravagantes afirmaciones que se están haciendo en las redes sociales". Consideran que esta salida no detendrá los rumores y saben que ahora todo el mundo se pregunta si son ellos, pero consideran que es la prueba más clara hasta ahora de que Kate está bien durante su recuperación. Al mismo tiempo, una de sus reporteras, Sonja McLaughlan sostiene que la mujer que aparece en el vídeo "obviamente no es Kate" y "es inquietante que los periódicos informen esto como un hecho".

También han cubierto el primer acto institucional del príncipe Guillermo tras las imágenes. Ha acudido a Sheffield para conocer un proyecto de personas sin hogar y al abordar temas de infancia ha asegurado: "Esa es la zona de mi mujer. Ella tiene que sentarse aquí".

En el citado medio recuerdan que el comportamiento de los Príncipes de Gales va en consonancia con el de la Corona en cuanto a acontecimientos importantes: "publicar una cantidad limitada de información, generalmente con cierta ambigüedad, y luego decir más o menos". Se hacen eco además de una encuesta de YouGov en la que el 49% de los participantes coinciden en que se ha dado la cantidad correcta de información, en contra del 20% que piensa que deberían haber dado más datos. El porcentaje restante se mantiene en una posición neutral.

Tras abordar la pasada semana la crisis de reputación que supuso la imagen editada, no han especulado sobre el regreso de Kate Middleton. Una de sus periodistas, Helen Wade, ha explicado en el programa de Telecinco Vamos a ver, presentado por Joaquín Prat y Patricia Pardo, que es mentira que la cadena vaya a dar en las próximas horas un comunicado sobre la Familia Real británica: "Me temo que esto del comunicado es un bulo, todo ha podido venir por un tuit de alguien. Este comunicado no va a llegar porque no es cierto".

Daily mail

En Daily Mail han hablado con el exjugador de cricket Kevin Pietersen, quien da clases en la escuela Lambrook. Defiende que "las teorías de conspiración en torno a Kate son absolutamente absurdas" y asegura que él mismo ha podido comprobarlo más allá del vídeo que ha dado la vuelta al mundo. "Vemos a Guillermo y Kate muchos días, también los últimos dos días. Son unos padres maravillosos y muy normales y humildes. Que se recupere K, que se está recuperando de una operación. Déjala en paz a ella y a su hermosa familia. Es increíble que la gente sea tan ridícula", ha relatado.

En el medio comparan la situación que está viviendo Kate Middleton con la presión mediática que acompañó a la recordada princesa Diana. Consideran que la crisis mediática que está atravesando no acelerará su reaparición sino que retomará sus funciones únicamente cuando se sienta preparada para hacerlo. También están convencidos de que la propia princesa de Gales hablará abiertamente de su salud en los actos oficiales, siguiendo de esta manera la estela que ha seguido hasta ahora, cuando ha dado detalles privados en conversaciones espontáneas. "No estoy diciendo que entrará en todos los detalles sobre la cirugía que le hicieron, pero podría encontrar una manera de hablar sobre su recuperación y sobre los lugares a los que la ha llevado mental y físicamente. Sabemos que la salud mental es algo importante para ellos", han sido las palabras de la experta royal Roya Nikkhah.

The Telegraph

Desde The Telegraph avanzan una posible fecha para la esperada reaparición de Kate Middleton: el Domingo de Pascua. Ese día, apuntan, podría acudir a la tradicional misa que celebran los Windsor en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, escenario de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de la monarquía británica. Su presencia, por el momento, no está confirmada por Palacio. Cabe destacar que el último acto al que acudió fue precisamente un servicio religioso, en este caso el de Navidad en Sandringham.

En una columna de opinión escrita por Camilla Tominey, la periodista recuerda que hasta hace unos días Kate Middleton era el miembro favorito de la Familia Real británica y lamenta que a la nuera de Carlos II "se le están imponiendo expectativas imposibles, exaltadas por los trolls en línea". Por su parte, Tim Stanley anima a dejar su espacio a la esposa del heredero al trono.

Tras el revuelo por la foto retocada, dan marcha atrás en el tiempo para situarse en el 23 de abril de 2023, día en el que Isabel II habría cumplido 97 años. Para rendirle homenaje publicó una imagen de la Reina rodeada de sus dos nietos pequeños, Lady Louis y James, el conde de Wessex, así como de ocho de sus bisnietos. La histórica instantánea la tomó la propia Kate en el castillo de Balmoral y ahora ha vuelto a la actualidad y se está analizando cada detalle. Según el citado medio, tras hablar con la agencia Getty han concluído que ese recuerdo fue "mejorado digitalmente en origen".