El fotógrafo que ha captado la última imagen pública de Kate Middleton aclara cómo se hizo y despeja todas las dudas

La última imagen que se ha captado de los príncipes de Gales juntos se hacía el 11 de marzo, tan solo un día después del revuelo ocasionado por la fotografía retocada que compartieron en sus perfiles públicos con motivo del Día de la Madre en Reino Unido. El príncipe Guillermo y Kate Middleton fueron captados saliendo del Castillo de Windsor, aunque sus destinos eran muy diferentes porque él se dirigía a la Abadía de Westminster para asistir a los actos en honor al Día de la Commonwealth mientras que ella según la prensa británica, tenía que atender una cita privada.

En esta instantánea no se puede apreciar la cara de la princesa de Gales porque está mirando al otro lado de la ventanilla. Una pose que ha suscitado todo tipo de teorías como que también se trataba de una imagen retocada al igual que la felicitación con sus tres hijos. Sin embargo, su autor, Jim Bennet, ha explicado a la revista HELLO! cómo se produjeron los hechos. “Dos publicaciones nos pidieron una fotografía del príncipe Guillermo yendo al servicio religioso de Westminster, lo que no me di cuenta es que Kate estaba sentada junto a él hasta que lo miré en el ordenador”.

El reportero también ha puntualizado que se trata de un retrato hecho a toda velocidad y en movimiento y por eso la calidad no era demasiado óptima. “Posiblemente es la peor fotografía que he hecho en diez años. Hubo que tomar la fotografía muy rápido. Al príncipe Guillermo se le ve lo suficientemente bien, pero a Kate no se le puede distinguir tan claramente. Luego, fue su oficina de prensa quién confirmó que era ella quién estaba junto al Príncipe.

De la misma manera, Jim Bennet ha querido aprovechar la ocasión para defender su rigor profesional. “No se puede cambiar ni manipular el contenido. Es una norma que está establecida en todo el mundo. Yo tan solo recorto mis fotografías, las aclaro o escurezco y las envió a los periódicos”.

Hay que recordar que la última vez que se vio en un acto público a la nuera del rey Carlos III de Inglaterra fue el 25 de diciembre durante la misa de Navidad en Sandringham. A mediados del mes de enero, la princesa de Gales tuvo que ser intervenida de una importante operación abdominal de la que todavía se está recuperando y que la mantiene apartada de sus obligaciones reales. Según se indicó desde el Palacio de Kensington, por recomendación de los médicos, Kate Middleton estará de baja hasta después de Semana Santa.

Sin duda, una situación de lo más delicada, a la que se le suma el retiro del monarca por cáncer. Todo ello, ha desencadenado en la primera crisis de credibilidad para los príncipes de Gales, ya que tanto los ciudadanos británicos como los medios de comunicación del país piden una mayor transparencia y saber que le sucede a la esposa del futuro Jefe de Estado.

