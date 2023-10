La preocupación de Meghan por sus hijos y otros momentos del debut de los duques de Sussex con su fundación en Nueva York

Los duques de Sussex han vivido este martes 10 de octubre un día crucial con dos importantes citas. En el marco del Festival del Día Mundial de la Salud Mental celebrado en Nueva York, el príncipe Harry y Meghan Markle han organizado una mesa redonda, el primer gran evento presencial de su organización benéfica, la Fundación Archewell, que nació en 2020. Con el objetivo de crear conciencia y alcanzar un cambio positivo en las plataformas digitales en beneficio de la salud mental, han desarrollado esta Cumbre de padres de la Fundación Archewell: bienestar mental en la era digital, una cita a la que han llegado subidos a un vehículo con los cristales tintados acompañados de sus escoltas. Pero antes de ese encuentro, han vivido otro inolvidable momento de carácter más íntimo e informal en la que los protagonistas han mostrado su lado más cercano.

Su primera cita, con los becarios de la escuela The Marcy Lab

Antes de hacer su entrada al garaje subterráneo del Hudson Yards, una llegada en la que han estado vigilados y arropados por un multitudinario equipo de seguridad, y dar comienzo a esta cumbre tan importante para sus carreras, los duques de Sussex se han desplazado hasta el colegio The Marcy Lab, con sede en Brooklyn, donde han conocido a los jóvenes becarios que esta temporada adquirirán las habilidades necesarias para seguir una carrera tecnológica con un propósito. Estos estudiantes, cuyas edades están comprendidas entre los 18 y los 24 años, son graduados de secundaria que participan en una beca de un año diseñada para formarse en habilidades de ingeniería de software al tiempo que incorporan el bienestar mental y el compromiso cívico. Con ellos han compartido impresiones y el deseo de construir un futuro mejor en línea, con la inclusión como denominador común de sus pasos.

Esta cita, enfocada a la construcción de un sector tecnológico diverso, ha sido muy importante para pareja ya que, además de ser la primera reunión presencial de la compañía que tienen en común, que se asoció con esta escuela el pasado año, tiene gran simbolismo y significado, pues Meghan se ha sincerado en más de una ocasión respecto a la cuestión de la salud mental y ha revelado que en sus momentos más difíciles se ha apoyado en la ayuda terapéutica, algo a lo que anima a todo el mundo a recurrir para poder alcanzar la paz y transformar las vivencias más duras en algo provechoso. Tras esta visita, la protagonista de Suits y su esposo han intervenido mano a mano en el segundo acto de su agenda junto a algunos expertos como el cirujano general de los Estados Unidos Vivek Murthy para abrir un interesante debate que ha estado moderado por el reconocido presentador californiano Carson Daly, quien a su vez es miembro de la junta directiva del proyecto Mente Saludable.

Segunda parada: Hudson Yards

La Cumbre de padres de la Fundación Archewell: bienestar mental en la era digital ha dado comienzo este martes a las 19:30 horas en Hudson Yards. Cogidos de la mano y muy cómplices, el príncipe Harry y Meghan han llegado esbozando la mejor de las sonrisas en sus rostros y se han ubicado en primera fila de la sala, donde se han emocionado al escuchar los testimonios de algunos padres que han intervenido en el acto para compartir desde el escenario "una pérdida trágica relacionada con el uso de las redes sociales por parte de sus hijos", tal y como había avanzado previamente el portavoz de la pareja. Depués, ambos se han sentado en dos sofás colocados en el estrado y, al tiempo que trataban de contener sus lágrimas, han agradecido haber compartido sus historias a los participantes, a quienes han dedicado un emotivo discurso micrófono en mano.

"Puedes escuchar estas historias una y otra vez, y seguirá teniendo el mismo impacto emocional porque es así de devastador", ha reconocido la intérprete, que no ha podido evitar mencionar a sus hijos, su absoluta prioridad, que están creciendo en una época marcada incuestionablemente por las redes sociales. "Como padres, aunque nuestros hijos son muy pequeños, tienen dos años y medio y cuatro y medio... pero las redes sociales no van a desaparecer", ha continuado: "Creo que, por su diseño, hubo un punto de entrada que se suponía que sería positivo para crear comunidad y algo ha involucionado, y no hay manera de escuchar eso y no tratar de ayudar a estas familias a que sus historias sean escuchadas".

Por ello, ha puesto el acento en la importancia de buscar una solución efectiva para proteger a los menores más allá del control parental y las barreras de seguridad indescifrables e incluso "abrumadoras" para muchos. "Me asusta cómo continúa cambiando y esto estará frente a nosotros", ha añadido haciendo alusión a sus pequeños y evidenciando su preocupación ante esta problemática: "Me preocupa, pero también me da mucha esperanza y energía el progreso que hemos logrado en el último año".

VER GALERÍA

Regresan a Nueva York tras la sonada persecución

La presencia del matrimonio en la ciudad de los rascacielos es su reaparición en el mismo escenario después de que Meghan recogiera en el Ziegfeld Ballroom de Nueva York el premio Women of Vision por ser una mujer “feminista, defensora de los derechos humanos y la equidad de género, y un modelo a seguir Mundial” el pasado mes de mayo, una velada en la que estuvo acompañada por el hijo de Carlos III. Fue al término de la misma cuando vivieron un amargo momento tras verse involucrados, junto a Doria Ragland, en "una persecución automovilística casi catastrófica a manos de un grupo de paparazzi muy agresivos", en palabras de su portavoz, que explicó que fueron perseguidos de forma incesante y durante más de dos horas en las que se puso en peligro su seguridad y la de otras personas.

Aquel susto, tras el cual el príncipe Harry y su esposa acudieron a comisaría en busca de refugio y desde ahí idearon bloquear la calle y poner en marcha un plan de salida para poder llegar a su destino sin peligro, ha llevado a la pareja a extremar las medidas para garantizar su seguridad, contando así con una escolta formada por un convoy de siete vehículos que les ha acompañado hasta el mismo edificio.

