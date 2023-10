Todas las veces que los 'royals' han ayudado a visibilizar los problemas de salud mental

La conciencia sobre el cuidado de la salud mental, que celebra cada 10 de octubre su Día Mundial, se ha asentado en nuestra sociedad al mismo tiempo que ha ido ganando espacio en las agendas reales. Ya sea participando en actos institucionales relacionados con la materia, como hace este martes la reina Letizia, o contando en primera persona las dificultades que han podido atravesar en algún momento, como el príncipe Harry que, además, reaparece con Meghan Markle en un evento sobre este asunto en Nueva York, el compromiso de los 'royals' es firme y muchos se involucran personalmente como con ninguna otra causa.

VER GALERÍA

En el Día Mundial de la Salud Mental, doña Letizia preside un acto en el que se reivindica el derecho y la accesibilidad universal a los cuidados, la prevención y los tratamientos. Desde hace más de un año es defensora para la salud mental de la infancia y la adolescencia de UNICEF, y su discurso, el pasado mes de mayo, en el XXII congreso de la Confederación Salud Mental España, fue especialmente aplaudido. En él abogaba por la creación de una asignatura específica en los colegios para detectar, prevenir, y tener herramientas para lidiar con este tipo de problemas. Instó también a "admitir, ser conscientes de nuestras vulnerabilidades, de nuestras debilidades, poder expresar un 'no puedo', 'no sé', 'no siento', 'necesito tiempo', 'necesito parar".

Utilizar la primera persona del singular cuando se tiene la proyección de un rey, una reina, un príncipe o una princesa no es fácil, ni tampoco habitual. La pandemia del covid-19 volvió a poner sobre la mesa las necesidades, las carencias y también la imperante necesidad de romper los tabúes que aún planean en torno a la salud mental. Algunos 'royals' como los príncipes de Gales, o los duques de Sussex llevaban tiempo abanderando esta causa, pero en estos últimos años hablaron como nunca de sí mismos, de sus traumas, de sus problemas y de la necesidad de pedir ayuda.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El príncipe Guillermo, que junto a la princesa de Gales son los impulsores de la campaña Heads Together que consiguió un aumento de usuarios en los servicios dedicados al bienestar emocional en Reino Unido, habló abiertamente sobre sus miedos ante la paternidad y también de las secuelas que sufrió tras ser testigo de un accidente en el que un niño perdió la vida. Además, al igual que su hermano, se sinceró en más de una ocasión para compartir lo difícil que fue superar la pérdida de su madre. Cada duelo es un mundo y, para muestra el de los príncipes Guillermo y Harry. El benjamín de la familia ha hablado abiertamente de sus ataques de pánico y ha admitido que ha necesitado ayuda profesional para recuperarse de esa trágica pérdida y poder seguir adelante con su vida. Lo contó en el documental The me you can’t see (Lo que no ves de mí). “Tomar la decisión de recibir ayuda no es un signo de debilidad. En el mundo actual, más que nunca, es un signo de fuerza”, reconoció.

VER GALERÍA

El príncipe Harry explica cómo acudir a terapia le abrió los ojos a la realidad: 'Vivía en una burbuja'

El duque de Sussex no es el único 'royal' que ha contado cómo el psicólogo le ha ayudado en algún momento de su vida. En su biografía autorizada Amalia de Países Bajos también afirma haber pedido ayuda. “No creo que deba ser un asunto tabú y no hay ningún problema en reconocerlo en público. A veces todo se vuelve demasiado para mí: la escuela, los amigos… Si lo necesito concierto una cita, me desahogo, lo saco todo y ya estoy lista para todo el mes”, dice la heredera holandesa, muy consciente de la importancia de la salud mental, en especial, como ella misma dice, tras el suicidio de su tía Inés Zorreguieta, hermana de la reina Máxima, que también contó como recurrió a la ayuda profesional tras la tragedia.

La familia real noruega también conoce de cerca ese mismo drama después de que Ari Behn, exmarido de la princesa Marta Luisa, se quitase la vida. Su hija mayor, Maud Angelica dedica sus esfuerzos desde entonces a impulsar políticas de prevención del suicidio y el discurso que pronunció en el funeral de su padre no solo será siempre recordado como un auténtico alegato por la salud mental, sino que le valió un premio por parte de la comunidad médica.

VER GALERÍA

En la corte danesa, la princesa Mary trabaja desde su fundación en la lucha contra el acoso escolar y el aislamiento social, un problema que afecta en el país danés al menos dos de cada tres escolares. Además, los príncipes herederos predican con el ejemplo. Cuando el colegio en el que estudiaba su hijo mayor, Christian de Dinamarca se vio salpicado por varios casos de bullying y agresiones violentas dentro del internado, decidieron cambiar al Príncipe de centro ya que "como padres, esperábamos que la escuela haga lo que sea necesario para rectificar esas condiciones inaceptables". aseguraron entonces.

Fuera de Europa, en el lejano Japón, la salud mental no es un tema que ocupe especialmente su agenda, pero, inevitablemente, sí el día a día de la familia imperial. Pocas monarquías son tan herméticas en los asuntos personales de sus miembros, por eso, fue todo un hito que en 2004 reconociesen que la princesa Masako padecía depresión. Desde entonces, la Emperatriz ha manifestado en muchas ocasiones sus ganas de recuperarse para acompañar al Emperador en sus funciones y para hacer feliz a la gente. Tal vez no es la aproximación más ortodoxa a una enfermedad que, según la OMS, afecta a unas 280 millones de personas en el mundo, pero solo hablar de ellos ya es un paso de gigante en una corte tan rígida como la nipona y en la que nunca se puso nombre al motivo por el cual Michiko de Japón, madre de Naruhito, llegó a perder la voz durante casi un año en la década de los 90.