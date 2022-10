El príncipe Harry explica cómo acudir a terapia le abrió los ojos a la realidad: 'Vivía en una burbuja'

El príncipe Harry se ha vuelto a pronunciar sobre una de las lacras sociales del siglo XXI: los problemas de salud mental. El duque de Sussex ha explicado que para poder gestionar su salida de la familia real británica y encontrarse con él mismo decidió ponerse en manos de profesionales y acudir a terapia, una ayuda totalmente sanadora y que le permitió ver las cosas desde otra perspectiva: "La terapia me abrió los ojos, me movía por el mundo pensando que solo había una forma de vivir y la terapia fue lo que estalló esa burbuja", ha relatado en la charla inaugural de la cumbre Masters of Scale celebrada en San Francisco.

VER GALERÍA

De la misma manera, ha confesado que en ni en el seno de los Windsor ni en su trayectoria en el ejército se le había ofrecido recibir ningún tipo de apoyo en lo referido a lo psicológico a pesar del duro episodio que sufrió con tan solo 12 años por la prematura muerte de su progenitora, una tragedia complicada de asimilar para un niño y que hizo que todos los cimientos de su vida se derrumbasen por completo. "Cuando perdí a mi madre me cerré en mis emociones y ese hecho ha tenido un gran impacto en todos los aspectos de vida, tanto en lo personal como en lo profesional", declaraba en una ocasión al diario británico The Daily Telegraph.

-Meghan Markle habla de sus problemas de salud mental y de la ayuda del príncipe Harry en su peor momento

-Se conocen algunos datos de la serie del príncipe Harry con Oprah sobre salud mental

No cabe duda de que tanto el príncipe Harry como su esposa, Meghan Markle, son grandes abanderados de esta causa, puesto que ambos han experimentado en primera persona lo complicado que es no encontrarse bien con uno mismo desde un plano anímico. Precisamente, la actriz también abordaba esta temática en uno de los capítulos de su podcast, Archetypes, revelando que ha pasado por varios baches vitales y que fue su marido quién le puso en contacto con un especialista que le permitió salir de ese bucle autodestructivo.

VER GALERÍA

De la misma manera, el matrimonio decidió incluir entre los miembros de su hogar a distintos perros de apoyo emocional, que les trasmiten una gran tranquilidad y paz emocional. A buen seguro muchos de estos temas serán tratados en el libro de memorias que el príncipe Harry ha elaborado. Aunque estaba previsto que la novela del hijo menor de Diana de Gales viese la luz a finales de este mismo año con la editorial Penguin Random House, pero por el momento los planes se han frenado tras la muerte de su querida abuela, la reina Isabel II.

-Meghan Markle concede su primera entrevista tras la muerte de Isabel II y evita hablar sobre otros miembros de la familia

La decisión de Margarita de Dinamarca ha puesto el foco en el príncipe Harry y Meghan Markle: te contamos el motivo