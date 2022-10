La decisión de Margarita de Dinamarca ha puesto el foco en el príncipe Harry y Meghan Markle: te contamos el motivo

La decisión de Margarita de Dinamarca de despojar de sus títulos de príncipes a los cuatro hijos del príncipe Joaquín ha provocado un revuelo en la Corte danesa, donde los padres de los afectados no han dudado en mostrar su descontento. Sin embargo, también en Reino Unido se observa con atención este movimiento que irremediablemente ha puesto el foco, de nuevo, en los duques de Sussex que hace dos años se desvincularon por completo de la Familia Real británica, lo que les supuso perder sus títulos de Altezas Reales, aunque Harry sí logró retener la dignidad de Príncipe.

Es un hecho que las Casas Reales europeas están adelgazando sus monarquías con solo unos miembros activos con funciones institucionales. Este también es el deseo del rey Carlos III de Reino Unido, que quizá con el nuevo giro que ha hecho la reina Margarita se replantee alguno de los acuerdos del Megxit que estableció Isabel II.

Harry y Meghan lograron desvincularse y salir de la Familia Real británica, pero a costa de perder alguno de sus privilegios (y también obligaciones). Quizá uno de los más llamativos es que aunque siguen siendo duques de Sussex, título que les concedió Isabel II tras casarse, no ocurrió lo mismo con el tratamiento de Altezas Reales, una distinción que se otorga o por herencia o por matrimonio (en el caso de Meghan). Desde su nacimiento, el príncipe Harry tiene derecho a usarlo por el hecho de ser Príncipe. Solo un monarca puede restaurar esta dignidad.

Hasta el momento y desde su partida de Reino Unido, los duques de Sussex tampoco han podido representar a la Reina. En la era de Carlos III todo apunta a que esto seguirá igual, a pesar de que ellos en un primer momento aseguraron de que querían ser financieramente independientes, sin dejar de apoyar plenamente a Su Majestad la Reina. Esto implica que al no tener deberes monárquicos no reciben dinero de la Sovereign Grant, el mecanismo de financiación que cubre, en parte, el trabajo de la Familia Real. Todo esto ha acarreado que ya no dispongan de seguridad pública, un asunto que incluso ha hecho que el Príncipe haya llevado a los tribunales al Ministerio del Interior porque asegura no sentirse seguro en su país natal.

Una revisión de las condiciones que aún no se ha producido

Aunque estas condiciones se iban a revisar al cabo de un año, finalmente en 2021 no se pudo hacer debido a la pandemia y a las restricciones impuestas por el brote de coronavirus. Así que, tras la muerte de la reina Isabel, cualquier renegocación de alguna de las cláusulas ya tendrán que hacerla con el rey Carlos.

Quién sabe si el monarca británico tomará nota de la retirada de títulos que ha decidido su homónima danesa sobre sus nietos y si decidirá ir un paso más allá con el príncipe Harry y la duquesa de Sussex y cambiar su estatus o el de sus hijos, Archie y Lilibet. Aunque técnicamente a los niños, de tres y un año, les correspondería el título de príncipes, por ser nietos del monarca, lo cierto es que la Casa Real no lo ha reflejado este cambio. Una patente real que dictaminó el rey Jorge V, bisabuelo de Carlos III, en 1917 estipula que “los hijos de cualquier soberano y los hijos de los hijos del soberano tendrán en todo momento y disfrutarán del título de Alteza Real, con el título de Príncipe o Princesa antes de sus respectivos nombres de pila o sus títulos honoríficos”. Los nietos del rey Carlos por parte del príncipe Guillermo sí han cambiado su designación y son conocidos como príncipes George, Charlotte y Louis de Gales porque sus padres son ahora los Príncipes de Gales.

La tregua que se vivió durante los once días que los duques de Sussex estuvieron en territorio británico tras la muerte de Isabel II donde participaron activamente de las despedidas en un lugar importante, pero no destacado, sirvió para ver al príncipe Harry en alguno de los momentos con uniforme militar. Precisamente este es uno de los puntos del Megxit más dolorosos para él ya que durante una década sirvió en el Ejército británico (estuvo esplegado en Afganistán) y donde por primera vez fue tratado como uno más y fue feliz. El hijo menor de Diana tuvo que ver cómo para lograr su ansiada libertad su abuela le quitaba los nombramientos militares oficiales.

El último movimiento que los aleja aún más de la Familia Real

Así las cosas, parece poco probable que Carlos III vaya a ceder en alguno de los puntos que permitieron su hijo pequeño pudiera desconectarse de la monarquía. Más bien al contrario. El último movimiento que ha hecho la Corte les aleja aún más de la Familia Real británica. La web oficial de la Casa Real se ha actualizado tras la muerte de la soberana y los perfiles del Príncipe y su esposa han sido relegados al penúltimo y antepenúltimo lugar, solo por delante del príncipe Andrés que tras su supuesta implicación en el Caso Epstein ha sido apartado completamente de cualquier función institucional. Anteriormente los enlaces que llevaban a los lectores a las páginas dedicadas a los Sussex se habían colocado en mitad de la página web, debajo de los miembros de la realeza de primer nivel, pero arriba de otros miembros de menor rango y que ocupan los puestos más alejados en la línea de sucesión.