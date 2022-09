Joaquín de Dinamarca sobre la retirada de títulos: 'Nunca es agradable ver a tus hijos siendo maltratados así'

Joaquín de Dinamarca ha reaccionado a la decisión de su madre, la reina Margarita, de despojar de sus títulos de príncipes a sus hijos Nicolás y Félix, nacidos de su primer matrimonio con Alexandra Manley, y a Henrik y Athena, que tiene junto a su actual esposa, la princesa Marie. Entre otras cosas, y con el gesto muy compungido, el hermano de Federico de Dinamarca ha dicho que: 'Estamos todos muy tristes. Nunca es agradable ver a tus hijos siendo maltratados así'

En declaraciones a Ekstra Bladet, el príncipe Joaquín, desde la embajada danesa en París, ciudad en la que trabaja como agregado militar del Ministerio de Defensa y vive con su esposa y sus hijos pequeños, se ha presentado con el rostro serio, preocupado, apenado y casi al borde de las lágrimas cuando ha explicado cómo se ha tomado la decisión de su madre. Asegura que sus hijos "se encuentran en una situación que no comprenden".

El hijo menor de la reina Margarita va más allá y ha negado que la Casa Real le hubiera informado de este cambio hace cuatro meses. "Me avisaron con cinco días de antelación. Escuché que dijeron que fue en mayo, pero eso no es correcto. Ese mes se me presentó un plan, que básicamente decía que cuando mis hijos cumplieran 25 años, sucedería. Athena cumple 11 años en enero", ha dicho claramente conmovido y desconcertado.

A partir del 1 de enero de 2023, Nicolás, de 23 años, Felix, de 20, Henrik, de 13 y Athena, de 11, dejarán de ser príncipes de Dinamarca y solo podrán usar los títulos de conde y condesa de Monpezat lo que implica que serán tratados como excelencias y no como altezas reales. "Con su decisión, su Majestad la Reina quiere crear un marco para que sus cuatro nietos puedan moldear sus propias vidas sin verse limitados por las especiales consideraciones y obligaciones que implica una afiliación formal a la Casa Real como institución". Esta dignidad de Conde de Monpezat es de origen francés y la tienen los hijos de Joaquín de Dinamarca por parte de su abuelo, el príncipe consorte de Dinamarca Henrik, difunto marido de la reina Margarita, que era conde de Monpezat y de Renée-Yvonne Doursennot.

La condesa Alexandra, madre de los príncipes Nicolas y Félix, también se ha pronunciado al respecto y en declaraciones a BT comentó que: "Todos estamos confundidos por la decisión. Estamos tristes y en estado de shock. Ha sido una sorpresa. Los niños se sienten excluidos. No pueden entender por qué les están quitando su identidad".

