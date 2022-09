El Palacio rectifica: el príncipe Harry podrá vestir el uniforme militar en la vigilia en honor a Isabel II

Cambio de planes. El príncipe Harry podrá vestir el uniforme militar para honrar la memoria de Isabel II. El hijo menor de Carlos III usará este atuendo en la vigilia que se celebrará el sábado previo al funeral de Estado. En el cortejo fúnebre del pasado miércoles 14 de septiembre, el heredero al trono, Guillermo de Inglaterra, vistió el uniforme militar, en cambio a su hermano Harry se le pidió que luciera traje negro, aunque sí se le permitió que llevara las medallas ganadas en actos de servicio. No obstante, Palacio ahora ha rectificado y ha permitido que el príncipe Harry luzca su uniforme al lado de su hermano en la vigilia previa antes del funeral en homenaje a la Reina.

Una excepción que se hace extensible al duque de York, que ya no es miembro de la realeza a raíz del escándalo por el caso Epstein, pero que "usará su uniforme militar como una muestra de respeto a la Reina" cuando haga guardía frente al ataud de su madre durante la vigilia que realizará junto a sus hermanos, el rey Carlos III, la princesa Ana y el conde de Wessex, la noche de hoy, viernes 16 de septiembre.

Al día siguiente, el príncipe de Gales y el duque de Sussex se unirán a los otros seis nietos de la Reina para verlar el cuerpo sin vida de Isabel II en un acto que durará 15 minutos en Westminster Hall y en el que permanecerán en completo silencio en señal de respeto. Las princesas Beatriz y Eugenia, Zara y Peter Philips, y Lady Louise y James formarán parte también de la guardia de honor esa noche y vestirán de traje oscuro y chaqué con adornos. El príncipe Guillermo estará flanqueado por Zara Tindall y Peter Phillips; el príncipe Harry por las princesas Beatriz y Eugenia; y Lady Louise y James, vizconde Severn, se colocarán en medio del ataúd de la soberana británica.

Para la vigilia, según The Mirror, el príncipe Harry ha recibido esta dispensa especial de lucir los colores militares. Sin embargo, no está claro qué uniforme usará, dado que ya no ocupa un puesto en el Ejército. Hasta ahora el duque de Sussex no ha podido usar este tipo de prenda en ninguna de sus apariciones públicas tras la muerte de la Reina y se considera otro gesto de reconciliación entre el Rey y su hijo, cuya relación se había vuelto muy tensa desde que Harry rechazara formar parte de la Familia Real británica.

Al renunciar a sus deberes con la Corona, Harry se despidió de forma voluntaria de privilegios y obligaciones tras dejar de ser príncipe en activo, pero hubo otras que le quitaron sin que él lo tuviera previsto. Entre ellas, el despojarle del título de Alteza Real y de los honores militares. Esto último, según ha trascendido y se ha podido saber por sus propias palabras, fue lo que más le dolió, ya que durante diez años él sirvió en el Ejército británico, realizó dos misiones especiales en Afganistán y, sobre todo, fue el único lugar en el que se sintió feliz, ya que allí no le trataron como un príncipe, sino como el soldado Harry Wales.

VER GALERÍA

En su emotiva carta de despedida a la Reina, el hijo menor de Carlos III, hizo mención a sus recuerdos, entre ellos al día que se convirtió en oficial del Ejercito británico. Habló de su “primer encuentro” con su abuela como “mi Comandante en Jefe”, y se cree que se refería a la ocasión en que la Reina le hizo sonrojarse cuando pasó revista a los cadetes.

Su esposa, Meghan Markle, no asistirá a la vigilia y espera en el Reino Unido para acudir al funeral de Estado el próximo lunes 19 de septiembre en la Abadía de Westminster. Los duques de Sussex se hospedan en su hogar británico, Frogmore Cottage, y de momento no ha trascendido si sus hijos Archie y Lilibet están en su hogar de Montecito en California, cuidados por la madre de Meghan, o si por el contrario han viajado al Reino Unido para estar con sus padres. La corresponsal real de HELLO!, Emily Nash, ha señalado que el desconocimiento se debe a una cuestión meramente de seguridad. "No creo que vayamos a ver a los niños de Sussex, me sorprendería mucho, dada su corta edad, no es realmente un momento apropiado para que estén en público. No se dice nada sobre si Archie y Lili vienen a reunirse con sus padres y eso es por razones muy obvias de seguridad".