El libro de Harry, la pieza clave que prolonga la ruptura familiar

Cuando parecía que las aguas volvían a su cauce, al menos así se escenificó durante el reciente homenaje que se brindó a Diana de Gales, el príncipe Harry deja claro que todavía no lo ha contado todo. La noticia de que el duque de Sussex publicará sus memorias el próximo año, en un libro “íntimo y sincero” con la editorial Penguin Random House, ha llegado como el enésimo terremoto al Reino Unido. Algunos medios británicos apuntan a que la noticia ha sido recibida con sorpresa y temor por la Casa Real, sobre todo si tenemos en cuenta que ya tienen el antecedente de la entrevista bomba que los Sussex dieron a Oprah Winfrey. Sin embargo, al margen de lo que Harry vaya a contar, hay otro tema que subyace de la publicación de este libro y es que la ruptura familiar cada día parece más irreparable.

Sorpresa en la Casa Real, ¿sí o no?

Ha sido el británico The Sun el que asegura que Príncipe de Gales no había sido informado previamente de las intenciones de Harry de publicar “el relato definitivo de las experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida que le han ayudado a formarse". Según el citado medio, al príncipe Carlos y a su esposa la noticia les pilló por sorpresa mientras durante un acto oficial en Cornualles. Sobre este tema, y como viene siendo la tónica habitual, las versiones son radicalmente opuestas, ya que algunos aseguran que la Casa Real no estaba informada mientras que un portavoz de Harry aseguró que habían sido informados “recientemente”. El medio británico recoge una tercera posibilidad, la de que Harry comunicará su decisión poco antes de que se hiciera pública a pesar de llevar un año trabajando en ello.

Un relato sin precedentes

Nunca un miembro de tan alto rango de la Casa Real –es el hijo del próximo jefe del Estado- ha hecho públicas sus memorias, así que su testimonio tiene un interés innegable, aunque desde el Reino Unido ya hayan surgido voces desacreditando su relato antes de salir a la luz. Es obvio que Harry puede abrir cajones –de hecho, ya lo hecho en sus intervenciones recientes- que llevan años cerrados. Como nieto de la Reina de Inglaterra ha sido testigo de cómo se han gestionado a nivel familiar e institucional muchas de las crisis que han sacudido a los Windsor en los últimos años y obviamente tiene ganas de hablar.

En este sentido, Daily Mail habla directamente de temor en la Casa Real. No hay que olvidar que el pasado marzo los Sussex hicieron revelaciones totalmente inesperadas que fueron vistas por más de cien millones de personas en todo el mundo y que causaron una crisis para los Windsor al tocar temas como el racismo o la salud mental. Aunque entonces, tras su paso por las cámaras de Oprah Winfrey, parecía que la pareja ya daba su salida de la Casa Real por zanjada, está claro que Harry no puede escribir sus memorias sin dedicarle espacio a este tema.

La ruptura familiar se queda como está

Con la publicación de este libro en el horizonte –a finales del 2022- no parece que la relación entre los Sussex y los Windsor vaya a mejorar. Es decir, ¿se va a arriesgar la Casa Real a un acercamiento sabiendo que en cuestión de meses otra bomba mediática puede caer sobre ellos? En este sentido, lo que el libro significa es que la ruptura familiar sigue tan enquistada como lo estaba antes del funeral del duque de Edimburgo y del homenaje de Diana de Gales, la dos citas en las que Harry se volvió a encontrar con su vida de antes.

En ambas ocasiones, Harry coincidió con su hermano Guillermo, el único que no ha dudado en llevarle la contraria en público y a viva voz, cuando espetó ante la prensa “no somos una familia racista”; dejando ver que el vaso de los Windsor estaba ya bastante lleno como para dejar de lado esa norma impuesta por la Reina de no quejarse ni dar explicaciones sobre aspectos privados de la vida familiar.

El origen de las críticas

Muchos están criticando el que Harry siga escribiendo sobre sus años como miembro de la Familia Real, es más, apuntan a que esta publicación rompe el acuerdo que hicieron con la soberana de no poner en marcha proyectos que tengan que ver con la Casa Real. Sin embargo, también hay una segunda lectura: ¿no es Harry una persona con derecho a contar su propia historia? Más si tenemos en cuenta que en los últimos años se han publicado varios libros sobre él, sobre su relación con Meghan, sobre su salida de la monarquía británica y también sobre el enfrentamiento con su hermano. Por otro lado, y aunque de momento lo único que se sabe del acuerdo económico es que los beneficios serán destinados a proyectos benéficos, este tema también está dando que hablar. Otros han ido un paso más allá y cuestionan que el relato de Harry no sea en realidad el relato de Meghan y, de nuevo, la sitúan a ella en el epicentro de todo, de las críticas y de las consecuencias.

