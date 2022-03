El príncipe Harry vuelve a la carga: prepara un libro de memorias 'íntimo y sincero'

Parece que el debut de Meghan Markle como escritora ha despertado el interés de su marido, el príncipe Harry. Después de su visita relámpago al Reino Unido con motivo del homenaje a la princesa Diana junto a su hermano, el duque de Sussex sorprende con una inesperada noticia. La editorial Penguin Random House ha anunciado a través de su cuenta oficial que el nieto de Isabel II publicará sus memorias a finales del próximo año. En la actualidad se encuentra recopilando y escribiendo sus vivencias como miembro de la Familia Real británica en un libro "íntimo y sincero" cuyas ganancias irán destinadas íntegramente a obras de caridad. "Compartirá, por primera vez, el relato definitivo de las experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida que le han ayudado a formarse", reza el comunicado.

"Estoy escribiendo esto no como el Príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido", puntualiza en la publicación Harry, que ya ha explicado en más de una ocasión el gran cambio que ha experimentado desde que se trasladó a Estados Unidos con su mujer. El duque de Sussex hablará en su libro biográfico sobre su infancia, dedicándole un gran número de páginas al trágico episodio que vivió cuando tenía apenas 12 años y sufrió la muerte de su madre. También escribirá sobre la década que pasó en el Ejército, habiendo sido destinado dos veces a Afganistán y graduado como comandante de helicóptero apache. Otro de los grandes temas a abordar en sus memorias será el momento en el que Meghan Markle apareció en su vida, dándole un vuelco y "la alegría que ha encontrado en ser esposo y padre".

"He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que, sin importar de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos", explica en el comunicado. Además, confiesa sentirse "emocionado" al tener la oportunidad de hacer llegar su testimonio y experiencia a tanta gente de manera "precisa y totalmente veraz". Muchos seguidores de la Corona británica se preguntan si el duque de Sussex dedicará espacio en su libro al momento en que se desvinculó de la Familia Real y puso rumbo a Canadá para empezar de nuevo. Así mismo, las disputas con el príncipe Guillermo y con su padre podrían ser uno de los puntos candentes de la publicación.

Punto clave: la relación con su familia

Las memorias del príncipe Harry podrían aportar nueva información sobre los últimos desencuentros que ha protagonizado con la familia tras su renuncia a los deberes reales en enero de 2020. Desde ese momento, la relación con su hermano y su padre ha ido deteriorándose, sobre todo a raíz de los reproches contra algunos miembros de la Familia Real que los duques de Sussex lanzaron durante la entrevista con Oprah Winfrey. Mientras la noticia sobre la publicación de este libro acapara titulares en la prensa de Reino Unido, Harry y Meghan siguen disfrutando de unas semanas de descanso acogiéndose a la baja paternal y pasarán el verano en California, lo que permitirá al nieto de Isabel II poder dedicar tiempo a sus hijos y a preparar su primera biografía en primera persona.

