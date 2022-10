Meghan Markle habla de sus problemas de salud mental y de la ayuda del príncipe Harry en su peor momento

Los duques de Sussex están volcados en dar visibilidad a la salud mental, un tema que ambos han vivido muy de cerca y del que ahora Meghan Markle se ha sincerado narrando su propia experiencia. En la quinta entrega de su podcast, Archetypes, la nuera del rey Carlos III ha explicado cómo el príncipe Harry la ayudó cuando estaba atravesando una etapa muy complicada al recomendarle acudir a terapia. "En mi peor momento me pusieron en contacto con alguien. Mi marido encontró a una persona a quien pudiera llamar", ha comenzado a decir.

La que fuera protagonista de Suits ha recordado cómo fue ese importante primer paso en el que descolgó el teléfono para pedir ayuda a la persona que le recomendó el nieto de Isabel II. "Llamé a esta mujer. Ella no sabía siquiera que le iba a llamar y estaba pagando en el super, escuchaba el sonido de la caja. Me presenté, ella me preguntó quién era y yo le dije que necesitaba ayuda. Pudo escuchar el terrible estado en el que me encontraba", ha relatado en el capítulo, titulado The Decoding of Crazy (en español, La descodificación de la locura).

Tras recordar esos instantes iniciales de conversación, la duquesa de Sussex ha hecho hincapié en la importancia que tiene ser ser honestos con nosotros mismos sobre lo que necesitamos. Además, ha animado a sentirse en paz al pedir ayuda, un gesto que habitualmente tarda un tiempo en llegar porque, en su opinión, la gente "se asusta, se queda callada y lo reprime durante mucho tiempo". Unas vivencias transformadas en una "conversación profunda y vulnerable" que ha compartido con invitadas como la activista y estrella de Bollywood Deepika Padukone, la comediante y escritora Jenny Slate y la actriz Constance Wu, quien intentó una vez quitarse la vida.

Junto a las mujeres con las que ha charlado en la última entrega de su podcast, Meghan ha criticado el estereotipo de mujeres "locas y atractivas" por el que se suele optar en Hollywood para algunas de sus producciones. Ha señalado dos ejemplos: Cómo conoció a vuestra madre o Scrubs, series en las que, según sus palabras, usan la citada etiqueta para restar la credibilidad de las mujeres. Además, ha explicado que ella misma ha sido definida con esos calificativos. También ha recordado que durante su etapa en el colegio se sintió sola y "como si no encajara" mientras que de adulta ha sido condicionada a no mostrar emociones intensas en público.

Antes de finalizar el capítulo, de 55 minutos de duración, la duquesa de Sussex ha leído un poema llamado Breathe (del autor Becky Hemsley) que le envió un amigo por mensaje y que le ha guiado como una estrella durante el podcast. Se trata de un texto que define a una mujer que se enfrenta a expectativas contradictorias y un día se pregunta qué es lo mejor para ella misma en vez de actuar pensando en complacer a los demás.

Su crisis durante el primer embarazo

No es la primera vez que Meghan Markle se sincera sobre sus problemas de salud mental. Durante la entrevista que concedió a Oprah Winfrey junto a su marido en 2021, la Duquesa explicó que atravesó una grave crisis durante el embarazo de Archie Harrison. En esa charla recordó que no quería seguir viviendo y definió el pensamiento como constante, muy claro, real y aterrador. Tras hablarlo con el príncipe Harry, pidió ayuda a la Familia Real británica. La respuesta llegó mediante un correo electrónico y que, según Meghan, que no había "nada" que pudieran hacer porque no era una "empleada pagada por la institución".

