El certificado de defunción de Isabel II detalla la causa y la hora del fallecimiento

El certificado de la muerte de Isabel II ha sido desvelado y confirma que la monarca británica falleció por causas naturales relacionadas con su edad. El sistema de documentos públicos de Escocia ha dado a conocer el documento este jueves y, además, confirma que la hora de muerte de la Reina de Inglaterra fue en torno a las 16:10 horas de España, una hora menos en Reino Unido. Cabe recordar que Isabel II fallecía el 8 de septiembre en el castillo de Balmoral a los 96 años.

Isabel II falleció en el castillo de Balmoral, sitúado en Escocia, por lo que gracias a la Ley de 1965, que requiere que todos los fallecimientos se informen al registro en una cuestión de siete días.este documento oficial se ha hecho público ahora. Sin embargo, hay que destacar que en Inglaterra no sucede lo mismo, ya que la Ley de 1836 protege los datos de la Familia Real, por lo que no se hubieran conocidos los detalles. Por ejemplo, en el caso del príncipe de Edimburgo, que murió en el castillo de Windsor, no se hizo público el certificado, aunque sí que se dieron a conocer algunos datos relevantes.

El 8 de septiembre el Palacio de Buckingham informaba por la mañana de la preocupación por el estado de salud de la Reina de Inglaterra, lo que disparó todas las alarmas. Mientras el mundo entero se preparaba para la mala noticia, la familia directa de Isabel II ponía rumbo al castillo de Balmoral, en Aberdeenshire. La princesa Ana y su hermano, el ahora rey Carlos, con Camilla, eran los primeros en llegar. Tras ellos, llegaban a Escocia el príncipe Guillermo, siguiente sucesor en la línea al trono, junto a sus tíos Andrés y Eduardo, que también fue con su esposa Sophie de Wessex. A las 16.50 horas el Royal Air Force llegaba al aeropuerto de Aberdeen, situado aproximadamente a una hora del castillo, y aproximadamente una hora más tarde entraban por la puerta de los magníficos terrenos en un Range Rover conducido por el nuevo príncipe de Gales.

Solo Carlos III, la reina consorte Camilla y la princesa Ana vieron a Isabel II antes de fallecer

Confirmada la hora de la muerte de Isabel II se ratifica que cuando llegaron el príncipe Guillermo y sus tíos al castillo de Balmoral, la Reina ya había fallecido y que los últimos en verla con vida fueron el rey Carlos, la reina consorte Camilla y la princesa Ana. El último en aparecer antes de que se publicara el comunicado sobre la defunción de la monarca fue el príncipe Harry, a quien se veía entrar en el castillo en el interior de un coche y bajo la lluvia. Viajó en solitario desde Londres, donde se encontraba tras haber realizado una gira europea junto a su mujer, Meghan, que se quedó en la capital británica como también hizo Kate, la nueva princesa de Gales.