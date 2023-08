El proyecto cinematográfico que preparan los Sussex con Netflix y el paralelismo que la historia tiene con su propia vida

Cuando los duques de Sussex decidieron dar un paso atrás en sus obligaciones con la Familia Real británica ya dejaron claro que querían buscar su independencia en todos los aspectos, incluído el laboral, en el que ahora suman un nuevo desafío. Tras protagonizar un documental sobre su vida, que se extiende durante seis capítulos, su alianza con Netflix continúa con la producción de una película, según adelanta The Sun. El príncipe Harry y su esposa han adquirido los derechos de la novela Meet me at the lake (Encuéntrame en el lago) para convertirla en largometraje.

El hijo menor de Carlos III y Meghan, junto a su organización Archewell Productions, se adentran en el mundo de la ficción tras proyectos muy personales. Lo hacen de la mano del citado libro de la periodista Carley Fortune, por el que habrían desembolsado 3 millones de libras (unos 3 millones y medio de euros), con la finalidad de transformarlo en película. A lo largo de sus páginas, la autora relata una historia de amor que guarda similitudes con la de los propios Duques. Desde que llegó a las librerías en mayo ha sido un best seller, llegando a vender 37.000 copias en la primera semana.

"Estoy encantada de confirmar que me estoy asociando con las producciones de Netflix y Archewell en la adaptación de Meet me at the lake. La historia de amor de Will y Fern es muy importante para mi corazón, y no puedo imaginar una asociación más perfecta. Escribir este libro fue un tremendo desafío personal, y verlo reconocido de esta manera es realmente increíble", ha dicho emocionada la escritora.

Por el momento se desconocen las fechas exactas que marcarán el proyecto ya que actualmente la producción está estancada. ¿El motivo? La industria cinematográfica está completamente parada. Hace 14 semanas el Sindicato de guionistas decidió ir a huelga y hace menos de un mes el Sindicato de actores se unió. Por ahora no se ha logrado un acuerdo y continúan las negociaciones. Estrellas como Cate Blanchett, Sean Penn, Pedro Pascal, Meryl Streep y Jennifer Lawrence respaldan la protesta, la primera que los intérpretes hacen desde 1980. Además, es la primera vez que los guionistas y los actores coinciden en parar a la vez.

Las conexiones

La historia que narra Meet me at the lake tiene tintes que recuerdan a los Sussex. "Una conexión casual envía a dos extraños a una aventura de un día de duración en la que hacen una promesa que uno mantiene y el otro rompe, con efectos que cambian sus vidas", se lee en la sinopsis. A través de las páginas se acerca la historia de amor de una chica treintañera que pierde a su madre en un accidente automovilístico. Además, se abordan temas como la depresión posparto, las elecciones que marcan para siempre, los traumas infantiles y la salud mental, aspectos de los que el hijo del monarca británico siempre ha hablado abiertamente. Otro detalle destacado es que uno de los escenarios en los que se desarrolla el libro es Canadá, donde vivía Meghan cuando conoció a Harry.

La escritora Carley Fortune decidió ponerse fecha límite para cumplir su sueño de escribir un libro. Actualmente ha escrito dos y trabaja en un tercero animada por la gran acogida que han tenido sus propuestas. Licenciada en Periodismo por la Universidad Metropolitana de Toronto, trabajó como editora en medios canadienses como Globe and Mail, Chatelaine, Toronto Life y The Grid . Actualmente vive en Toronto con su esposo y sus hijos, pero creció entre los suburbios de Sydney y Barry´s bay, ciudad de Ontario en la que se desarrolla su debut literario, Every summer after.

El libro del que los Sussex han comprado los derechos está publicado por Penguin Random House, la misma editorial que lanzó en enero de este 2023 En la sombra, las explosivas memorias del príncipe Harry. Este proyecto llega días después de la ruptura de Meghan y Spotify, donde había hecho su podcast Archetypes en el que hablaba con celebrities y rostros conocidos para intentar erradicar etiquetas de género. Además, se produce cuando el matrimonio ha entregado ya las llaves de Frogmore Cottage, que fue su hogar en suelo británico, y tras anunciar la fecha para su próximo viaje a Europa, ¿con parada en Londres incluída?