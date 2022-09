Harry y Meghan vuelven a casa con sus hijos dejando muchas incógnitas en el aire

El príncipe Harry y Meghan Markle prometieron quedarse en Reino Unido hasta el funeral de la reina Isabel, y así ha sido. Pero ahora toca volver a casa. Han sido días especialmente intensos en los que han tenido muchas emociones, sentimientos encontrados... No ha sido fácil para ellos volver a pisar suelo británico y más aún teniendo en cuenta que el objetivo de su viaje no era asistir al funeral de la Reina de Inglaterra sino varios compromisos relacionados con su trabajo benéfico. Pero el destino quiso que Harry estuviera en Londres cuando su abuela falleció y, por eso, tuvieron clara la decisión de quedarse, aunque tuvieran que estar varios días separados de sus hijos.

Archie, de tres años, y Lilibet, de uno, han permanecido en todo momento en la que casa que los duques de Sussex tienen en California. Han estado acompañados de su abuela, Doria Ragland, aunque no hay duda de que habrán echado mucho de menos a sus padres. Hace 17 días que no les ven pero en unas pocas horas se producirá el esperado reencuentro. Y es que, tal y como ha podido saber HELLO!, este martes Harry y Meghan se subieron a un avión en el aeropuerto de Londres-Heathrow para regresar a casa.

Su viaje pone fin a más de dos semanas en las que han protagonizado imágenes insólitas y reencuentros muy esperados. Guillermo, Kate, Harry y Meghan (los 'cuatro fantásticos', tal y como se les llamaba antes de que todo cambiara), sorprendieron al aparecer juntos en una de las entradas al Castillo de Windsor para ver los cientos de flores que los ciudadanos habían dejado en honor de la Reina. Se dieron un baño de masas como los de antes, aunque casi ni cruzaron palabra y mantuvieron las distancias.

Aún quedan muchas incógnitas en el aire

Ahora bien, hay mucho detrás de esa foto. Se ha hablado largo y tendido de si realmente es la imagen de la reconciliación o simplemente han pulsado la tecla de 'pausa' mientras guardaban luto por el fallecimiento de la Reina. Lo que está claro es que ha habido un acercamiento y que la familia de Harry ha tenido bastantes detalles con él, además de algunos 'permisos especiales' para que pudiera despedirse de su abuela como un Windsor más. Le dejaron usar su uniforme militar en la vigilia de Westminster Hall, caminó junto a su hermano, su padre y sus tíos en todos los cortejos fúnebres, Meghan volvió a ocupar su lugar junto a las damas Windsor...

¿Dará marcha atrás en la publicación de sus memorias?

Lo que ahora se comenta es que, después de todas estas concesiones, ahora les toca el turno a Harry y Meghan. Les toca dejar de agitar la situación familiar y no echar más leña al fuego. La prensa británica se refiere en concreto a las entrevistas, las declaraciones con doble intención y, especialmente, a las memorias que ha escrito el duque de Sussex.

La editorial Penguin Random House anunció que Harry publicará sus memorias a finales de este año (se espera que salga a la venta entre Acción de Gracias y Navidad) y que será un libro "íntimo y sincero" cuyas ganancias irán destinadas íntegramente a obras de caridad. "Compartirá, por primera vez, el relato definitivo de las experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida que le han ayudado a formarse", dijeron en un comunicado. Varios medios británicos se han referido a esta autobiografía como el "libro bomba" que podría arruinar las navidades de la Familia Real británica. Ahora bien, después de este supuesto acercamiento que se ha producido estos días, ¿dará marcha atrás o seguirá adelante con sus planes desafiando una vez más a su familia?