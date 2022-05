El acto público por el Jubileo de Isabel II en el que sí estarán los duques de Sussex (y el príncipe Andrés)

Queda una semana para que el Reino Unido festeje por todo lo alto el Jubileo de Platino de Isabel II, sus 70 años en el trono. Entre el 2 y el 5 de junio la Familia Real y los británicos se echarán a la calle para conmemorar este nuevo hito de la Reina. No faltará nadie de los Windsor aunque no todos participarán de igual manera en los actos oficiales. Así, el príncipe Harry y Meghan Markle viajarán con sus hijos, Archie y Lilibet, a Reino Unido, pero no estarán en todas las citas institucionales. Ahora se ha conocido el acto en el que sí estarán presentes de manera pública tanto los duques de Sussex, como el príncipe Andrés, que lleva apartado de la vida oficial desde noviembre de 2019 por su relación con el Caso Epstein. Los tres participarán en el servicio de acción de gracias en la catedral de San Pablo de Londres, la misma en la que se casaron el príncipe Carlos y Diana de Gales.

En donde no se verá a los Sussex será en el balcón del Palacio de Buckingham para contemplar la exhibición militar aérea con motivo del desfile de Trooping the Colour, que da inicio a los fastos. Solo serán invitados los miembros de la Famila Real con un alto perfil como el príncipe Carlos, la princesa Ana, el príncipe Eduardo o el príncipe Guillermo. Tan solo 24 horas después de esta parada, los ojos del mundo se posarán en la catedral de San Pablo para ver por primera vez a los duques de Sussex rodeados de todos los Windsor desde su marcha de Reino Unido. Desde que se fueron a vivir a California no habían aparecido en público con los familiares de Harry, lo que ha tensado las relaciones a uno y otro lado del Atlántico. Es poco probable que Archie, de 3 años, y Lilibet, que cumplirá su primer año el 4 de junio, sean vistos en este evento ya que solo se espera que asistan los bisnietos mayores de la soberana como los príncipes George, de 8 años, y Charlotte, de 7, y Mia Tindalla, de 8, según informa The Telegraph.

Obviamente se espera en este servicio religioso a la Reina, pero la decisión final sobre su asistencia no se tomará hasta el último momento debido a sus problemas de movilidad. Esta semana, Isabel II se dejó ver en el Chelsea Flower Show al que acudió a bordo de un buggy.

El otro gran protagonista en la catedral londinense será el príncipe Andrés, que también participará en otra ceremonia por el Jubileo unos días más tarde, el 13 de junio, con motivo del Día de la Orden de la Jarretera, la más antigua del país, de la que él es caballero real. En este desfile anual, la Reina y los caballeros y damas desfilan con mantos de terciopelo, relucientes insignias y sombreros con plumas. Se teme que el duque de York pueda eclipsar el acto.

Contratan al exguardaespladas de Michael Jackson

Por otro lado, velar por su seguridad y privacidad es uno de los asuntos que más preocupan a Harry y Meghan. Según las últimas informaciones han contratado al exguardaespaldas de Michael Jackson como su equipo de seguridad, algo que se desveló cuando el Príncipe apareció recientemente dando un paseo en bicicleta por California. Alberto Álvarez, de 45 años, testificó en el juicio que tuvo lugar en 2011 por la muerte de El rey del pop y llamó al teléfono de emergencias la noche en la que el cantante murió en 2009. Álvarez también ha trabajadoó para el grupo musical One Direction.