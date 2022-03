Beatriz de York y Edoardo Mapelli anuncian el nombre de su niña

El 18 de septiembre es una fecha inolvidable para Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi ya que es el día en el que se convirtieron en padres de su primera hija en común. Desde entonces ambos han estado completamente volcados en esta nueva etapa que han comenzado ya siendo tres gracias al nuevo miembro de la familia, pero ahora que están a punto de cumplirse dos semanas del nacimiento, la pareja ha hablado por primera vez de esta experiencia. Además, han compartido nuevos detalles de su bebé como el secreto mejor guardado: el nombre que han elegido para la duodécima bisnieta de la reina Isabel de Inglaterra. "Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Nuestra vida juntos acaba de comenzar y no puedo esperar a ver todas las cosas maravillosas que nos esperan", ha escrito el orgulloso papá junto a una original imagen en la que aparecen las huellas de los pies de la niña y que también ha mostrado la Princesa.

VER GALERÍA

-La ternura de la princesa Eugenia con su hermana Beatriz tras su maternidad: 'Felicidades por vuestro ángel'

-Sarah Ferguson comparte la imagen más romántica de la boda de Beatriz de York

El empresario italiano ha confesado sentir mucho "amor y gratitud por mi increíble esposa, la bebé Sienna y Wolfie", haciendo de este modo referencia también a su primogénito, Christopher Woolf, que nació en 2016 durante su relación con la arquitecta americana Dara Huang. El niño "es el mejor hermano mayor" tal y como ha indicado la propia Beatriz. El yerno de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés parece sentirse en una nube tras ver la carita de su niña por primera vez y su deseo es no "olvidar nunca" estos mágicos días que la Princesa y él están viviendo. Además, ha dado las gracias al "increíble equipo del Chelsea and Westminster Hospital" que atendió el parto y ha compartido una bonita frase que le ha dicho una amiga en estos días tan emocionantes: "Con cada niño crece un corazón completamente nuevo".

Los dos nombres que han elegido para el nuevo miembro de los Windsor está lleno de significado y tributos. El primero de ellos es un homenaje a sus raíces paternas. Aunque Edoardo nació en Reino Unido, su familia es de Italia, país en el que hay una ciudad llamada Siena que pertenece a la bella región de la Toscana. Por su parte, el segundo nombre de la niña es el mismo que el de su bisabuela materna, la reina Elizabeth II, y también lo tiene su madre. Cabe recordar que la Princesa, que cumplió 33 años en agosto, fue bautizada como Beatriz Elizabeth Mary.

VER GALERÍA

La llegada de Sienna Elizabeth, que pesó 6 libras y 2 onzas, algo menos de tres kilos, fue anunciada por el Palacio de Buckingham mediante un comunicado en el que se podía leer: "Su Alteza Real la princesa Beatriz y el Sr. Edoardo Mapelli Mozzi están encantados de anunciar la llegada sana y salva de su hija el sábado 18 de septiembre de 2021, a las 23.42, en el hospital de Westminster y Chelsea en Londres". En el texto también indicaban que "los abuelos y bisabuelos del nuevo bebé han sido informados y están encantados con la noticia". No en vano, la niña ha llenado de alegría a sus seres queridos tras unos meses especialmente complicados marcados por el fallecimiento del duque de Edimburgo a los 99 años y los problemas legales a los que se enfrenta el príncipe Andrés. Además, es el mejor regalo de aniversario para sus padres, que se casaron por sorpresa en julio de 2020 en una ceremonia íntima y muy reducida celebrada en la Capilla Real de Todos los Santos en Royal Lodge, Windsor.

Cambios en la línea sucesoria al trono británico

La pequeña no es princesa pero sí ocupa el puesto número once en la sucesión al trono. De hecho ha cambiado el orden que había establecido hasta el momento situándose por delante de su tía Eugenia de York y su primo August, con el que se lleva escasos meses ya que nació en febrero. La razón por la que la niña no ha recibido un título es porque únicamente lo tienen de manera automática los hijos y nietos de la monarca que proceden de la línea masculina según establece la patente real de 1917 de George V.

Haz click para ver el documental de Beatriz de York, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!