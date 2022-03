Quién es el millonario amigo de Alberto de Mónaco que habría enamorado a Autumn Phillips

Parece que el amor ha vuelto a la vida de Autumn Phillips. La que fuera esposa de Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, durante doce años habría encontrado de nuevo la ilusión apenas un mes después de que oficializara su divorcio con el nieto de Isabel II. La noticia que publicaba el Daily Mail, y de la que se hicieron eco otros medios británicos, confirmaría que el hombre que ha enamorado a Autumn es Donal Mulryan, un magnate inmobiliario de origen irlandés de 52 años que está muy relacionado con otras de las dinastías más importantes de Europa. La sede de la empresa para la que trabaja en la venta de propiedades se encuentra en Mónaco, donde también reside el empresario, y este podría ser el motivo por el cual conoce y es amigo cercano del príncipe Alberto.

El romance entre Autumn y Donal se ha dado a conocer en los últimos días pero, al parecer, ambos se conocen desde hace más de quince años, aunque no habría sido hasta su separación con Peter cuando habría surgido el amor. Según el Daily Mail, ambos están muy enamorados y no se han preocupado en ocultar su relación en ningún momento. No obstante, el problema reside en que el empresario millonario sigue casado con su esposa, Louise Mulryan. En un acuerdo amistoso decidieron tomar caminos separados hace dos años, pero todavía se encuentran en proceso de divorcio. Una amiga cercana a la pareja habría confirmado que Donal tiene firmes intenciones de poner fin a su matrimonio tras 27 años juntos para empezar una nueva vida con Autumn, pero algunos aspectos contractuales y económicos siguen impidiendo que den ese paso.

Donal es experto en el sector inmobiliario ya que ha trabajado en esta industria durante 25 años y ha creado empresas como West Properties en 2002 o Rockwell en 2015. En la actualidad es el director fundador del gigante inmobiliario Ballymore, cuya sede se encuentra en el principado de Mónaco. Durante su carrera ha estado al frente de numerosos proyectos de gran éxito y con un valor de desarrollo en torno a los casi cinco mil millones de euros. A pesar de que Autumn se habría planteado volver a su país de origen, Canadá, después de su divorcio con Peter Phillips, el bienestar de sus hijas en común y esta nueva historia de amor podrían ser los motivos por los que habría decidido residir en Inglaterra.

Fue el pasado 15 de junio cuando, a través de un comunicado, Autumn y Peter confirmaron que habían finalizado el proceso de divorcio tras un acuerdo amistoso. "Aunque es un día triste para Peter y Autumn, su prioridad seguirá siendo el bienestar y la educación de sus maravillosas hijas, Savannah e Isla", rezaba el mensaje que publicaron. Es evidente que, tras más de doce años juntos, el cariño y el respeto es la ley que impera en su relación y así lo demostraron cuando anunciaron su decisión de separar sus vidas a principios de 2020. Tanto es así, que continuaron compartiendo la residencia de Gatcombe Park de la princesa Ana como vivienda (aunque en diferentes zonas) para proteger y alentar la estabilidad de sus hijas.