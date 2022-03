¡Una fan incondicional! Isabel II envía a la Selección de Inglaterra un cariñoso mensaje antes de la final de la Eurocopa

En solo unas horas el mundo del fútbol vivirá uno de los acontecimientos más esperados: la final de la Eurocopa 2020, que llega doce meses después de lo previsto ya que el pasado año la crisis sanitaria obligó a buscar una nueva fecha. El partido que clausura esta cita deportiva enfrenta la noche del domingo a Italia e Inglaterra, con los que todos sus compatriotas están volcados. De hecho, Isabel II ha mostrado su apoyo a la selección de su país dedicando unas palabras a Gareth Southgate, el entrenador del equipo que puede hacer historia convirtiéndose por primera vez en campeón de esta competición. La soberana no solo ha trasladado su cariño y admiración a todos los que forman parte del equipo, sino que también ha recordado algunas de las experiencias más importantes que ha vivido en este deporte al lado de su marido, Felipe de Edimburgo, quien falleció el pasado mes de abril.

"Quiero enviarles mi enhorabuena y la de mi familia a todos ustedes por llegar a la final del Campeonato de Europa, y enviar mis buenos deseos con la esperanza de que la historia registre no solo su éxito sino también el espíritu, compromiso y orgullo con que os habéis conducido", ha escrito en un texto que ha firmado con su nombre. A pesar de que no se espera su presencia en Wembley, con toda seguridad Isabel II estará muy atenta a este encuentro en el que sí estará presente su nieto Guillermo además de otras personalidades del país. El duque de Cambridge no solo es presidente de la Football Association, sino también un gran aficionado a este deporte. Hace unos días, de hecho, acudía con Kate Middleton y el príncipe George a ver el partido contra Alemania que les dio el pase a los cuartos de final.

Ahora Inglaterra podría proclamarse campeona, la soberana ha recordado otro importante hito que protagonizó la Selección y que ella vivió en primera persona. "Hace 55 años tuve la suerte de presentarle la Copa del Mundo a Bobby Moore y vi lo que significaba para los jugadores, la gerencia y el personal de apoyo llegar y ganar la final de un importante torneo de fútbol internacional", ha recordado la Reina junto a una imagen en blanco y negro de ese día. En la instantánea, tomada en el estadio de Wembley (el mismo que acoge la final de la Eurocopa) aparece la monarca muy sonriente entregando al seleccionador el trofeo al lado del duque de Edimburgo, al que también se veía muy emocionado por el triunfo.

El tenis, el otro protagonista de la jornada

En Londres, las miradas no solo están puestas en la plantilla de la Selección de Inglaterra, sino también en Novak Djokovic y Matteo Berrettini. Ellos son los otros grandes protagonistas de este domingo que tiene el deporte como protagonista. Antes de la final de Eurocopa se está disputando la de Wimbledon. En la pista central del All England Tennis Club de la ciudad del Támesis se encuentran disfrutando del partido Kate Middleton y su padre, Michael Middleton o Tom Cruise. La duquesa de Cambridge también acudía el sábado a la final femenina con su marido y entregaba el trofeo a la australiana Ashleigh Barty tras ganar a Karolina Pliskova.