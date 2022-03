¡Se acabó la cuarentena! Kate Middleton reaparece en Wimbledon

Una semana después de poner en pausa su agenda oficial para cumplir cuarentena tras estar en contacto con un positivo, la duquesa de Cambridge ha reaparecido. Su regreso a la vida pública se ha producido este sábado, cuando se ha desplazado a las gradas del All England Lawn Tennis and Croquet Club para disfrutar de la final femenina de Wimbledon 2021. Con un favorecedor vestido verde y mascarilla estampada, Kate Middleton ha entrado al recinto para ocupar su asiento, desde el que ha vibrado con cada uno de los puntos marcados. La nuera de Carlos de Inglaterra, muy sonriente, no ha parado de aplaudir y animar a Karolina Pliskova y Ashleigh Barty, las dos deportistas que se baten en duelo para levantar la copa de este campeonato, considerado uno de los más destacados del circuito del tenis.

Desde que el 21 de junio comenzó Wimbledon, la propia duquesa de Cambridge ya asistió a este torneo en los primeros días, cuando vio el partido de dobles de Jamie Murray y Bruno Soares contra Nicholas Monroe y Vasek Pospisil. Una vez concluido el encuentro aprovechaba para hacer un recorrido por las instalaciones, incluyendo el legendario museo del torneo y las cocinas del recinto. La madre de los príncipes George, Charlotte y Louis sorprendió metiéndose entre fogones y demostrando que se le da muy bien la repostería. Además, charló con los trabajadores de estas cocinas, entre ellos el chef Adam Fargin, que durante la crisis sanitaria se habilitaron para preparar 200 comidas diarias con las que ayudar a los que más lo necesitaban. Hasta ahora no había podido regresar ya que el 2 de julio comenzó su aislamiento por estar en contacto con un positivo. A pesar de no tener síntomas, ha seguido las pautas y ha estado hasta ahora en cuarentena.

Tal y como ha avanzado el Palacio de Kensington, se espera que Kate Middleton esté presente también el domingo en la final masculina de este Grand Slam, a la que han llegado Novak Djokovic y Matteo Berrettini. La Duquesa, que ya está vacunada contra el coronavirus, no solo es una gran aficionada a este deporte, sino que también ocupa el cargo de patrona del All England Lawn Tennis Club desde que en 2016 Isabel II le cedió el testigo. Tanto ella como rostros conocidos han pasado estas semanas por las gradas de este torneo para disfrutar del deporte en directo tras una etapa en la que, debido a las restricciones, las citas de este tipo se han realizado a puerta cerrada. Así, hemos podido ver a Pippa Middleton, Tom Cruise, Beatriz de York, Priyanka Chopra, David Beckham o Alexa Chung, entre otros.

Un fin de semana intenso y muy deportivo

El deporte tiene un papel protagonista esta semana en Reino Unido ya que, además de acoger Wimbledon, el 11 de julio el estadio de Wembley (Londres) sirve como escenario para la final de la Eurocopa 2020, que enfrenta a la selecciones de Inglaterra e Italia. Según informa Express, el príncipe Guillermo, presidente de la Football Association, estará presente en esta emocionante clausura, pero no hace referencia a su mujer. Si Kate Middleton finalmente no asiste, con toda seguridad seguirá el encuentro desde casa con sus hijos y vivirán con emoción cada uno de los goles como ya hicieron semanas atrás, cuando los Duques y el príncipe George estuvieron en el partido en el que el equipo de su país consiguió pasar a cuartos de final al vencer a Alemania.

