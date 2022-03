A caballo o al volante de su propio coche: Isabel II no deja de sorprender a los 95 años La Reina de Inglaterra asiste al Royal Windsor Horse Show conduciendo su Range Rover

Loading the player...

La Reina de Inglaterra, Isabel II, ha hecho acto de presencia en el Royal Windsor Horse Show al volante de su propio Range Rover. Así, a sus 95 años, Su Majestad ha demostrado a todos los asistentes al acto que la edad no es un impedimento para hacer lo que realmente te gusta. El Royal Windsor Horse Show es el evento favorito de la Reina que lleva asistiendo puntual cada año desde 1943. Solo de manera excepcional, Isabel II faltó el pasado año ya que el evento ecuestre fue cancelado con motivo de la pandemia. La Reina de Inglaterra no solo se atreve con el volante de sus propios vehículos sino que además es capaz de seguir montando a sus caballos como ya lo ha demostrado en los jardines de su castillo en Windsor. ¡Dale al play y no te pierdas las imágenes!

- Analizamos los gestos del encuentro más esperado entre Guillermo y Harry de Inglaterra en el homenaje a Diana de Gales