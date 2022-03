El plan secreto que el príncipe Harry hizo en abril y que ahora podría repetir en su vuelta a Londres

El príncipe Harry llegaba el viernes a Londres, donde participará el próximo 1 de julio en el homenaje a su madre, Diana de Gales. Aunque públicamente solo se le espera ver en el citado tributo a la Princesa, que ese día hubiese cumplido 60 años, en su círculo de amistades esperan poder hacer algún plan con él lejos de los flashes. Tal y como recoge The Mail on Sunday, sus amigos esperan verle durante el tiempo que esté en la ciudad del Támesis al igual que pasó en abril, cuando también estuvo unos días en Reino Unido para asistir al funeral del duque de Edimburgo. En esa ocasión, el menor de los dos hijos del príncipe Carlos, heredero al trono británico, organizó un almuerzo sorpresa de chicos y estos esperan que ahora lleve a cabo un plan similar.

El nuevo capítulo que los duques de Sussex comenzaron a escribir el pasado año en Estados Unidos al renunciar a su condición de miembros senior de la realeza no solo les habría alejado de los Windsor, sino también de los amigos con los que Harry ha pasado la inmensa parte de su vida. No en vano, la relación con ellos cambió tras su enlace, según indica una fuente cercana al Príncipe en el citado medio. Es por eso que tras quedar con algunos de ellos durante su anterior visita a Londres, consideran que ahora podría hacer lo mismo y que se ha dado cuenta de que no tiene que renunciar a su vida aunque inicie otra etapa en California. "Los dos mundos que ocupa ahora no son mutuamente excluyentes para sus amigos, aunque bien pueden serlo para su familia", aseguran.

A pesar de que siempre han sido amigos además de hermanos, el príncipe Guillermo no acudió al almuerzo de chicos que hizo su hermano en abril. Parece, por tanto, que el encuentro entre ellos no se extendió mucho más allá del funeral del duque de Edimburgo en Windsor, donde no estuvieron juntos ya que cada uno se sentó en un sitio en la capilla de San Jorge y en el cortejo fúnebre el mayor de sus primos, Peter Philips, estaba entre ellos. "Es triste que Guillermo no estuviera incluido en los planes de Harry para un almuerzo de chicos durante la última visita. Los únicos miembros de la realeza que parecían verlo mucho eran la princesa Eugenia y Jack Brooksbank", recoge el medio británico. Precisamente esos días, y ahora que ha vuelto a Reino Unido, se quedó en Frogmore Cottage, que fue su casa y ahora es el hogar de su prima, el marido de esta y el pequeño August.

La calma tras una etapa complicada

Los últimos meses no han sido fáciles para la relación entre los príncipes Guillermo y Harry. Este último ha hablado en varias ocasiones de la Familia Real británica y sus palabras han causado un auténtico tsunami que solo parece haberse apaciguado con el nacimiento de la pequeña Lilibet Diana. No en vano, tras anunciar su llegada al mundo, los duques de Sussex recibieron cariñosos mensajes de los Windsor y presentaron a la recién nacida con una videollamada a la Reina. Este jueves los hermanos volverán a aparcar sus discrepancias para recordar a su madre con la inauguración de una estatua de bronce realizada por Ian Rank-Broadley en los jardines del Palacio de Kensington. Este homenaje, que en principio se iba a celebrar en 2017 coincidiendo con el 20 aniversario del fallecimiento de Diana de Gales, será un acto reducido al que solo asistirán los hijos de la Princesa y algunos miembros de la familia Spencer.

