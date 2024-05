Analizamos las claves de los discursos más aplaudidos de la reina Letizia

Loading the player...

Doña Letizia lo ha vuelto a hacer. La Reina ha acaparado titulares en los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor y Gran Angular, y no solo por su elegante look en clave sporty con zapatillas deportivas combinadas con traje de chaqueta -a causa de su reciente fractura-, sino por su discurso, que ha corrido como la pólvora por las redes. No es la primera vez: con frecuencia, sus palabras son escuchadas con atención y muy aplaudidas, y no solo entre los adultos, sino también entre la audiencia más joven. Pero ¿cuáles son las claves para que los mensajes de la reina Letizia calen de una forma tan profunda?

En esta ocasión, la Reina ha narrado una anécdota con el escritor Luis Mateo Díez, reciente premio Cervantes, y con sus nietas. Una historia que, además, esconde una moraleja y una valiosa lección, pero con el matiz cercano y personal que le aporta el hecho de ser una narración en primera persona. Y esa es solo una de las claves que tienen en común muchos de sus discursos y que analizamos en este vídeo, descubriendo cómo consigue doña Letizia ser una oradora de diez.