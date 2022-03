Meghan Markle desvela que tiene en su hijo Archie al mayor fan de su libro infantil: 'Le encanta'

Archie Mountbatten-Windsor apunta maneras para convertirse, en un futuro no muy lejano, en todo un amante de la literatura. Así lo ha desvelado con mucha dulzura su orgullosa madre, Meghan Markle, al hablar de algunas de la cualidades y aptitudes del hijo mayor que tiene con el príncipe Harry. Al parecer, el pequeño de tan solo dos años se ha convertido en el mayor fan del libro infantil escrito por la duquesa de Sussex, obra de tintes autobiográficos que salió al mercado hace un par de semanas tras nacer su pequeña Lilibet. "Le encanta", asegura la nuera de Carlos de Inglaterra al hablar de su inesperado admirador y su creación titulada The bench (El banco), que supone su debut como escritora. "Tiene un apetito voraz por los cuentos y, cuando le leemos uno, constantemente nos dice: 'otra vez, otra vez'", explica la actriz con ternura sobre el comportamiento animoso de su retoño.

"El hecho de que a él le guste mucho y podamos decirle: 'mami lo escribió para ti', es algo increíble", se felicita Meghan. En declaraciones al programa de podcast NPR Weekend, recuerda que Archie no solo la inspiró para crear su obra sino que siempre le tuvo en mente para que cada detalle fuera perfecto. "Los niños se dan cuenta de todo y esa fue una de las claves importantes para mí", explica. "Sabía que nuestro hijo notaría todas esas cosas", añade. Meghan ha rememorado que el inicio de esta aventura se remonta a dos años atrás, cuando se le ocurrió regalar a Harry en su primer Día del padre algo diferente y muy especial. Se trataba, nada más y nada menos, de un banco en el que pudiera pasar todo el tiempo que quisiera con Archie. "En esta historia, reflejo el amor entre mi marido y nuestro hijo e imagino lo que será a medida que compartan más momentos según crezca", expresa.

"Para el hombre y el niño que hacen que mi corazón haga pum, pum"

"Desde hacerse un rasguño en la rodilla a que le rompan el corazón, sea lo que sea, siempre podrán descansar y unirse en este lugar", apostilla. La nuera del príncipe Carlos espera que cualquiera que lea este cuento pueda sentirse identificado con él, pero no niega que se ha basado en el día a día de su familia para escribirlo. Además, el libro con el que Meghan hace su primera incursión en la literatura infantil no solo refleja la cotidianidad de los suyos, sino que también incluye destacados guiños. Por ejmplo, en las ilustraciones, aparecen pintadas unas flores llamadas popularmente nomeolvides, las favoritas de la recordada Diana de Gales. Mientras, también vemos a un militar abrazando a su hijo al tiempo que su mujer llora desde la ventana, basado en una conversación que Meghan Markle tuvo una vez con un sargento de Texas, quien le contó que no pudo enseñar a su niño a jugar a la pelota porque estaba en Afganistán de servicio.

