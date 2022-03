El nombre de la hija de Harry y Meghan de nuevo en el centro de la controversia

“Lili se llama así por su bisabuela, Su Majestad la Reina, cuyo apodo familiar es Lilibet. Su segundo nombre, Diana, fue elegido en honor a su amada abuela, la princesa de Gales” explicaban el príncipe Harry y Meghan Markle tras el nacimiento de su segunda hija. La pareja sigue en el punto de mira por sus controvertidas declaraciones sobre la Familia Real inglesa y la llegada al mundo de su pequeña, si bien pareció suavizar las cosas en cierta manera, sumó también una nueva polémica. Fue precisamente el nombre elegido el que la provocó pues se dijo que los duques de Sussex no habían pedido permiso a la reina Isabel para utilizar su apodo para nombrar a su pequeña. Aunque Harry afirmó que sí había hablado con su abuela antes de hacer el anuncio (sin especificar exactamente con cuánto tiempo de antelación lo hizo), transciende ahora un nuevo dato que alimenta el debate: la pareja registró varios dominios con el nombre de la niña días antes de su nacimiento y por tanto, se dice, antes de que el príncipe hablara con su abuela.

La razón por la que Meghan no acompañará al príncipe Harry en el homenaje a Diana de Gales

Una videollamada para conocer a Lilibet y una invitación: el acercamiento entre Isabel II y su nieto Harry

VER GALERÍA

LiliDiana.com se registró el 31 de mayo y LilibetDiana.com el día 4 de junio, que es precisamente cuando vino al mundo el bebé, tal y como informa el Daily Mail. Un portavoz de la pareja declaró que también se registraron otros nombres y explicó el motivo. “Como es costumbre entre personajes públicos, se compraron un número significativo de dominios y otros nombres que fueron considerados, para protegerlos contra una posible explotación una vez que escogieran el nombre y lo compartieran”. Tras los primeros comentarios, el hijo del príncipe Carlos insistió en que había hablado con su abuela acerca del nombre antes de anunciarlo, pero no especificó cuánto tiempo antes lo había hecho.

VER GALERÍA

Tras las informaciones que surgieron al respecto en la BBC, Harry y Meghan reaccionaron a través de un comunicado de sus abogados. La pareja dijo que era “falso y difamatorio” sugerir que no se había producido tal consulta y dijeron que dichos datos no debían repetirse. Esta nueva polémica se produce poco antes del reencuentro de Harry con su familia, lo que podría producirse en pocas horas pues el príncipe, dado que vuela al Reino Unido desde el extranjero, deberá guardar algunos días de cuarentena antes de desvelar la estatua en homenaje a su madre que se instalará en los jardines de Kensington. El acto en recuerdo a Diana de Gales está previsto para el próximo 1 de julio y se espera que además asista a un almuerzo privado que habría organizado su abuela, la reina Isabel II. Pequeños gestos de acercamiento que pondrían fin al distanciamiento y los desencuentros.

El motivo del distanciamiento de Guillermo y Harry

La llegada al mundo de Lili y las últimas ocurrencias de Archie podrían ser buenos temas de conversación de Harry y su familia. Quizá les cuente algo que acaba de explicar Meghan (que no le acompañará en este viaje debido a su reciente maternidad) sobre su hijo mayor, de dos años. Parece que se ha convertido en el mayor fan del libro infantil The bench, escrito por su madre y con tintes autobiográficos, pues se basa en la relación de Harry y su pequeño. “Le encanta. Tiene un apetito voraz por los cuentos y, cuando le leemos uno, constantemente dice: ‘Otra vez, otra vez’” contó.

Loading the player...

Meghan Markle lanza su primer libro con guiño a su hija Lili, ¡los personajes te van a sonar mucho!

La visita de Harry coincide con las revelaciones que hace el biógrafo real Robert Lacey en su libro Battle of Brothers, en el que se analiza el choque entre los Cambridge y los Sussex y se detalla cuál fue el punto de fricción entre los hermanos. Según cuenta Lacey, a través de los extractos que publica The Times, está relacionado con el caso de acoso laboral que salió a la luz el pasado marzo. Guillermo habría llamado a Harry para pedir explicaciones por las quejas del personal del Palacio de Kensington que acusaban a Meghan de acoso e intimidación durante el tiempo en que la pareja permaneció allí. El escritor asegura que Harry cerró filas en torno a su mujer y que la conversación terminó en una fuerte discusión en la que el pequeño terminó colgando el teléfono al mayor. Este desencuentro tuvo lugar en 2018 y desde entonces la relación de los hermanos no ha sido la misma.