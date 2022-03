Los asistentes, el escultor... Los detalles del homenaje a Diana de Gales que volverá a unir a sus hijos

Quedan cinco días para que Londres sea testigo de uno de los homenajes más esperados a Diana de Gales. El 1 de julio, día en el que la Princesa hubiese cumplido 60 años, se inaugurará una estatua en su honor en los jardines del palacio de Kensington, donde el público podrá visitarla, hacer fotos, dejar flores... No se trata de un lugar elegido al azar sino que en esta residencia real vivió hasta su fallecimiento, que se produjo a causa de un accidente de tráfico sufrido en París el 31 de agosto de 1997. Aunque hasta el último momento se han estado perfilando y cambiando los planes de este tributo para poder adaptarlos a las restricciones sanitarias impuestas por el primer ministro Boris Johnson, finalmente conocemos todos los detalles gracias a un comunicado oficial que ha enviado el citado palacio.

Para este tributo, que en realidad iba a hacerse en el veinte aniversario del fallecimiento de la Princesa, se ha organizado un acto reducido que estará encabezado por los dos hijos de Diana de Gales, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry. Este último llegaba precisamente la tarde del viernes al aeropuerto de Heathrow (Londres) para cumplir con los cinco días de cuarentena obligatoria antes de descubrir la estatua de su madre, realizada en bronce por el artista Ian Rank-Broadley. Al no haber viajado con Meghan Markle queda claro que la duquesa de Sussex no va a estar presente. Además, todo apunta a que tampoco acudirá la duquesa de Cambridge puesto que en el comunicado oficial no se hace referencia a ella. La idea inicial de los hermanos era invitar a un centenar de personas a este acto, pero no ha podido ser. Estarán únicamente acompañados de algunos miembros de la familia Spencer, de los miembros del comité de estatuas, del escultor encargado de la obra y del diseñador de jardines Pip Morrison.

El acto supondrá el reencuentro público de los príncipes Guillermo y Harry, que en el último año solo se han visto una vez, en el funeral del duque de Edimburgo. La relación entre ellos no atraviesa su mejor momento, no por la distancia sino por las impactantes declaraciones que ha hecho el duque de Sussex sobre la realeza y sobre algunos miembros de los Windsor. Sin embargo, con el objetivo de honrar la memoria de su madre, han aparcado sus diferencias y se han puesto de acuerdo en todo lo relacionado con este homenaje. "La localización ha sido escogida cuidadosamente, con la estatua situada a un lado de uno de los caminos del llamado jardín hundido, cerca de un espacio abierto entre los setos", decía Jane Sidell, inspector de monumentos históricos de Inglaterra. Aseguraba, además, que "será visible para el público que visite el jardín pero no afectará a las vistas del palacio o desde el mismo debido a su posición ligeramente hundida".

El artista que han escogido para tallar la figura tiene una estrecha vinculación con la Familia Real puesto que también se encargó de hacer la imagen de la reina Isabel II de Inglaterra, la misma que aparece en todas las monedas británicas desde el año 1998. "Ian es un escultor extremadamente talentoso y creará un tributo a nuestra madre que perdurará en el tiempo. Estamos deseando presentar la estatua, que permitirá a todos aquellos que visiten el Palacio de Kensington recordarla y celebrar su vida y su legado", dijeron los príncipes Guillermo y Harry. Ambos tomaron esta decisión de manera consensuada con su tía Lady Sarah McCorquodale, hermana de Diana, y con el exjefe de personal, Jamie Lowther-Pinkerton.

