¿Qué hacen Carlos y Camilla junto a estrellas como Judi Dench, Maggie Smith y Daniel Craig?

No es que se hayan convertido en actores de Hollywood por un día. Ni siquiera que hayan hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación. Carlos de Inglaterra y la duquesa de Cornualles se han unido a estrellas del celuloide por otra razón bien distinta que tiene que ver con la actividad benéfica que siempre promueve el príncipe de Gales. En esta ocasión, la colaboración responde a una buena causa, para ser exactos. Y es que el hijo de Isabel II de Inglaterra ha sido patrón de la ABF (Fondo Benevolente de los Actores) durante la friolera de 21 años.

La duquesa de Cornualles protagoniza una sorprendente aparición televisiva en un 'talent show' de baile

VER GALERÍA

Ha sido precisamente este organismo el que ha organizado un recital virtual, una lectura colectiva del poema navideño Una visita de San Nicolás a fin de continuar ayudando, y más en estas fechas tan señaladas y en estos tiempos dicífiles por la pandemia de coronavirus, a actores y directores. Así que el matrimonio no ha dudado en prestar su ayuda y contribuir con esta bonita y festiva iniciativa. Para ello han participado en el recital y lo han hecho con importantes estrellas del mundo del celuloide como Daniel Craig, Judi Dench, Maggie Smith o Tom Hardy, entre otros.

El príncipe de Gales, encargado de romper el hielo e iniciar la interpretación individual, dejó muestras de su inefable sentido del humor en un vídeo del making of que ha compartido Clarence House. En él podemos ver una suerte de tomas falsas y risas, muchas risas, protagonizadas por los participantes a la hora de retomar el texto del recital llamado Twas the Night Before Christmas. Cada uno de ellos se grabó leyendo pequeños fragmentos, incluidos Carlos y Camilla, que lo hicieron desde su residencia de Highgrove, en Gloucestershire.

VER GALERÍA

Cabe recordar que el matrimonio pasará estas fiestas de una manera muy distinta a como lo venía haciendo. Así, se quedará en este enclave mientras que la Reina de Inglaterra disfruta de la Navidad, por primera vez en 30 años, en el Castillo de Windsor, y no en Sandringham como solía hacer con el resto de la familia. Una de las contadas tradiciones con las que sí ha cumplido la Familia Real británica ha sido con el clásico christmas. Así, los duques de Cambridge, los de Sussex y Carlos y Camilla ya han hecho público el suyo.

Isabel II, los duques de Cambridge, el príncipe Carlos... ¿dónde pasarán la segunda ola del COVID-19?

En el caso del príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles, se trata de una fotografía tomada en el jardín de su casa en un maravilloso y soleado día. En la imagen se les ve vestidos de sport, muy acaramelados, demostrando su gran sintonía pese al paso de los años, mientras permanecen sentados en un banco rodeado de flores.