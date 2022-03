El principe Guillermo confiesa sus 'pecados' en la primera salida oficial tras el confinamiento

Los Windsor se han sumado a los miembros de la realeza europea que comienzan a hacer salidas oficiales tras el confinamiento. Siguiendo los pasos de su padre, que ese mismo día había visitado un hospital en Gloucester, el príncipe Guillermo acudió en solitario a su primer acto cara a cara. El Duque quiso agradecer el trabajo que han hecho durante este tiempo el personal de ambulancias King's Lynn del Hospital Queen Elizabeth, en Norfolk. Un encuentro en el que mostró su sentido del humor al dejar al descubierto esos pecados, más que confesables, con los que muchos se pueden sentir identificados.

“Espero con ansia la noticia de que podemos ir al pub local y tomar una pinta”, bromeó el Duque para arrancar una sonrisa a los trabajadores con los que acaba de tener una conversación minuciosa sobre todos los problemas a los que se han enfrentado durante la pandemia. El príncipe Guillermo les preguntó por los equipos de protección, por el protocolo de desinfección de las ambulancias y se interesó especialmente por los efectos en la salud mental que podrían tener por el estrés que produce combatir al virus en primera línea. “Ustedes sois los primeros en entrar en la escena, así que, por ósmosis, captáis todas las emociones”, añadió el príncipe. Hay que recordar que los duques de Cambridge lideran varios proyectos de protección de la salud mental de pequeños y mayores.

El comentario de tomar una cerveza en un bar, no fue el único chascarrillo de la jornada, ya que Guillermo dijo estar preocupado por la “cintura de la nación”, refiriéndose así a los kilos de más que la población ha podido coger durante el confinamiento gracias al chocolate y los pasteles, él el primero. “He horneado mucho en casa, el chocolate sienta muy bien”, afirmó el Príncipe que se ha destapado durante este tiempo como un verdadero goloso. Ya en alguna vídeo llamada había mencionado el chocolate con entusiasmo y parece que también ejerce de repostero para deleite de los príncipes George, Charlotte y Louis.

El Príncipe se despidió no sin antes elogiar al Servicio Nacional de Salud (NHS en sus siglas en inglés), al que también el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles quisieron dedicar su primer acto oficial después del confinamiento. “Todos aprecian el NHS. Tenemos un sistema increíble, es un excelente servicio de salud y muchos países del mundo lo envidian. Hasta que no sucede una gran crisis, como esta pandemia, no valoramos y agradecemos realmente lo que tenemos”, afirmó. En ese sentido, el duque de Cambridge, al que hemos visto sumarse al aplauso de agradecimiento en compañía de su familia, calificó la iniciativa de “poderosa”. "Estamos muy ocupados, pero todos encuentran la manera de detenerse y reconocer de manera muy pública y visible el servicio que hacéis, y eso es importante”, añadió.

El encuentro, que tuvo lugar en el servicio de ambulancias de Norkfolk, población en donde los duques de Cambridge tienen su casa familiar y en donde han estado pasando el confinamiento, recordó al Príncipe sus días como trabajador del servicio de ambulancias, aunque en su caso fue en el servicio de ambulancias aéreas de East Anglian, un trabajo con el que Guillermo disfrutaba y que dejó en el verano de 2017 para poder asumir más funciones oficiales.

