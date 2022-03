Isabel II recurre a las nuevas tecnologías para encontrar un nuevo asistente personal

Trabajar en el Palacio de Backingham, mano a mano con Isabel II, supone formar parte de una de las instituciones más antiguas y prestigiosas del Reino Unido, pero no por ello, los métodos de selección de personal están anquilosados en el tiempo. Si te interesa formar parte del gabinete de la Reina asegúrate de estar al día en las nuevas tecnologías porque la oferta no la encontrarás en un pergamino, sino en en la red social Linkendn, tal y como ha revelado HELLO!

Según la oferta publicada por el Palacio, se requiere para el puesto "un asistente personal con gran experiencia" y que sea "tranquilo y organizado incluso bajo presión". Además, deberá tener "habilidades interpersonales y comunicativas y facilidad para trabajar como parte de un equipo y haciendo de enlace con gente de otros niveles". A cambio, Buckingham ofrece posibilidades de ascenso dentro de la organización y la oportunidad del equipo de coordinación del programa oficial de compromisos de la Casa Real en el Reino Unido y apoyo a la Familia Real en sus actos institucionales.

El puesto exige 37,5 horas semanales y "un salario competitivo y un paquete de beneficios". No hay duda de que el puesto además de atractivo lleva consigo una intensa carga de trabajo. Ya que además de gestionar la agenda de la Reina, en Buckingham también se encargan de organizar grandes eventos como el desfile Trooping the Colour en honor al cumpleaños de Isabel II, o las visitas de Estado y otras recepciones oficiales ya que es el epicentro de la Casa Real británica.

El equipo de la Reina es muy dinámico y está en constante adaptación a los nuevos tiempos. Por eso no es la primera vez que Palacio hace públicas ofertas de empleo. En abril de este año buscaba chef y piloto y un mes más tarde demandaba un nuevo director o directora de redes sociales.