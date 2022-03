El romántico mensaje con el que el príncipe Harry felicita a Meghan Markle

Meghan Markle sopla este domingo 38 velas en uno de los momentos más dulces de su vida. Hace tan solo unos meses que ha dado la bienvenida a su primer hijo, Archie Harrison, sigue involucrada en multitud de causas sociales y en lo profesional, debutará como editora invitada de la edición británica de la revista Vogue diseñando un número especial. Por si fuera poco, su esposo el príncipe Harry está tan enamorado de ella como el primer día y lo demuestra siempre que tiene ocasión como con esta tierna felicitación que le ha dedicado desde su cuenta oficial en las redes sociales.

"Deseo a la duquesa de Sussex un muy feliz cumpleaños. Felicidades a mi fantástica esposa. Gracias por acompañarme en esta aventura. Con cariño. H", escribía el duque junto a una bella imagen de Meghan firmada por el fotógrafo Doug Peters en la que aparece sentada en una silla muy regia con un favorecedor vestido azul con un cinturón atado, al tiempo que sonríe feliz. Una felicitación que ha enternecido a muchos de sus seguidores y que no para de coleccionar 'me gusta' desde que se publicó. La estilista canadiense Jessica Mulroney no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar a su gran amiga y lo ha hecho con un cariñoso "Feliz cumpleaños, bonita".

La cuenta oficial de la familia real británica también ha felicitado a la duquesa con una foto de la pareja y el mensaje: "Feliz cumpleaños a la duquesa de Sussex. La duquesa nació un día como hoy en 1981". También los duques de Cambridge, a través de la cuenta en redes sociales del Palacio de Kensington han dedicado unas palabras a Meghan. "¡Deseamos un feliz cumpleaños a la duquesa de Sussex!", rezaba el mensaje que acompañaba a una imagen de la tradicional misa de Navidad en la que aparecen los cuatro duques junto a Carlos de Inglaterra, que también expresó sus buenos deseos a través de la cuenta oficial de Clarence House.

Es el primer cumpleaños de la duquesa como mamá y por lo que se espera que la familia lo celebre en la intimidad de una manera especial, muy probablemente en su residencia de Frogmore Cottage y, por supuesto, en compañía del pequeño Archie Harrison y tal vez de sus amigos y familiares más cercanos. No es la primera vez que el príncipe Harry tiene detalles románticos con Meghan por su cumpleaños. Cunado aún no estaban casados, en 2017, le regaló un viaje a Botswana en el que acamparon bajo las estrellas. El año pasado, sin embargo, el 4 de agosto coincidió con la boda de su amigo Charlie van Straubenzee, por lo que la celebración tuvo que ser algo diferente, aunque igualmente divertida.

Tal vez a la duquesa de Sussex le deparen más sorpresas a lo largo del día por parte de su marido, con el que se ha embarcado en un original proyecto. Harry participará en el número especial de la revista Vogue que prepara su esposa y, de hecho, en una conversación con la primatóloga Jane Goodall que mantuvo el hijo de Carlos de Inglaterra con motivo de esta edición, confesó cuántos hijos les gustaría tener. Y es que en su compromiso con la lucha contra el cambio climático la pareja no querría tener más de dos vástagos en consideración con la huella de carbono.

