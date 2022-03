Leonor recibe junto a los Reyes y la infanta Sofía a los galardonados con los premios Princesa de Girona

Por segundo año (la edición de 2020 tuvo que ser suspendida debido a la situación sanitaria), la princesa Leonor es la absoluta protagonista de la entrega de los premios Princesa de Girona. Aunque la cita tendrá lugar esta tarde a las 20 horas, por la mañana los reyes Felipe y Letizia, acompañados de la princesa de Asturias y la infanta Sofía, han celebrado una audiencia con galardonados de ediciones anteriores, ocasión que ha tenido como escenario el palacio Albéniz de Barcelona. Se ha visto llegar a los Reyes y sus hijas por los jardines, hablando distendidamente con los asistentes a este primer encuentro de la jornada. Antes de entrar en el edificio se ha tomado la tradicional foto de familia en la que Leonor se ha situado a la derecha de su padre, el rey Felipe. La reina Letizia llevaba un vestido en tono azul marino, sin mangas y falda de vuelo que ya lució durante un viaje de cooperación a Mozambique. También un look veraniego que han lucido Leonor y Sofía, con juveniles vestidos también en tonos azules. La infanta Sofía ha lucido un semirrecogido, un divertido moño alto que no suele llevar en este tipo de ocasiones, mientras que su hermana Leonor llevaba la melena suelta. El Rey, que iba sin corbata, ha escogido una camisa azul a juego con los vestidos de la Reina y sus hijas.

Durante el paseo, marcado por las veraniegas temperaturas y las impresionantes vistas que supone estar en montaña de Montjuic, la Familia Real ha estado con galardonados de ediciones anteriores de los premios.

Después de hablar con los galardonados, los reyes Felipe y Letizia han participado en una reunión del Patronato y del Consejo Asesor de la FPdGi, en la que han estado presentes además el presidente de la Fundación, Francisco Belil, y su directora general, Mònica Margarit. Además, para concluir la primera parte de la jornada, el jefe del Estado ha recibido en audiencia a Frances Arnold, Premio Nobel de Química 2018. Todos los actos de la mañana se ha producido en el citado palacio de Barcelona, ciudad en la que el jefe del Estado estuvo días atrás para presidir la inauguración del Mobile World Congress.

Una agenda llena de compromisos

Esta noche, cuando se entreguen los galardones correspondientes a los años 2020 y 2021, la hija mayor de los Reyes pronunciará unas palabras. En 2019 sorprendió con su soltura y aplomo al dirigirse a la audiencia en el que fue su estreno en esta convocatoria con un discurso que comenzó en castellano, pasó por el inglés y árabe y finalizó en catalán. Entre los premiados de 2021 están la poeta, escritora y activista María Sánchez, en la categoría de Artes y Letras; la fundadora de Goy Gentile Abogados, Lucía Goy, Empresa; el biotecnólogo César de la Fuente Núñez, Investigación Científica; Ousman Umar, Fundador de la ONG Nasco Feeding Minds, Social; y el emprendedor y docente universitario, Juan David Aristizábal, Internacional.

Los galardonados de 2020 son el realizador y director de cine, Guillermo García López, Artes y Letras; Pepita Marín Rey-Stolle, fundadora de We Are Knitters, marca digital líder mundial en el sector del "háztelo tú mismo", Empresa; el investigador científico Ruben Darío Costa Riquelme, Investigación Científica; el director de 𝗔𝘆𝘂́𝗱𝗮𝗺𝗲𝟯𝗗, Guillermo Martínez Gauna-Vivas, Social; y el impulsor de The Ocean Clean Up, organización que se ocupa de limpiar los océanos, Boyan Slat, Internacional. La directora general de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), Mónica Margarit, ensalzó la "generosidad, compromiso y humildad" de todos los jóvenes premiados en los Premios FPdGi 2020 y 2021.

A sus quince años y en cada una de sus apariciones públicas, la Princesa muestra una gran naturalidad y seguridad, cualidades que escriben los pasos del camino que se dibuja ante ella como Heredera. Esta es una de las últimas citas públicas que tiene, por el momento, en su agenda antes de las vacaciones de verano en el que seguramente la volveremos a ver en Mallorca. Un período estival que será la antesala de su aventura escolar fuera de España pues en otoño la espera el internado de Gales donde cursará Bachillerato. Una nueva etapa en su formación que se inicia tras uno meses repletos de compromisos como el reciente aniversario de la proclamación del rey Felipe o el bautismo de un submarino en Cartagena. El mal tiempo impidió no obstante que se estrenara en solitario junto a su hermana Sofía en el primer evento de ambas sin sus padres, con motivo de la clausura de la campaña Un árbol por Europa.