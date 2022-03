Mangas 'puffy' y zapatos cómodos: Leonor, una princesa que sigue las tendencias

La princesa Leonor ha retomado, antes de comenzar sus vacaciones en Mallorca, una de sus citas oficiales más importantes: los premios Princesa de Girona. Tras su debut presidiendo estos galardones en 2019, el pasado año el acto tuvo que ser aplazado a causa de la pandemia, por lo que esta noche, la Princesa conmemorará a los premiados en las ediciones de 2020 y 2021. Pero antes de esa ceremonia que tendrá lugar a las 20 horas en el CaixaForum de Barcelona, la Familia Real se ha reunido con los premiados en ediciones anteriores en el Palacio Albéniz; un encuentro para el que Leonor ha elegido un look que demuestra que sigue las tendencias: un vestido de flores con mangas puffy (de Mango) combinado con unos comodísimos zapatos planos.

En el encuentro con los premiados de 2019, la Princesa escogió el mismo color que hoy, azul, pero en una versión más invernal (la ceremonia tuvo lugar en noviembre) con un abrigo de tweed en tonos azules. Hoy la joven royal de 15 años ha repetido apuesta cromática -coincidiendo con su madre y su hermana-, pero con un estilo más relajado y juvenil gracias a un vestido corto de flores blancas y negras sobre fondo en la gama lapisláculi. Se trata de un diseño de Mango que ahora mismo está rebajado de 49,99 a 34,99 euros. Lo ha combinado con unos slippers negros, el modelo Ella de Pretty Ballerinas, un calzado que podría relevar a las bailarinas que la han acompañado desde niña. Este año, el calzado cómodo triunfa incluso entre las chicas más sofisticadas y la Princesa de Asturias se suma con esta nueva apuesta a la tendencia.

Sin embargo, la pieza más especial de su estilismo es, sin duda, el vestido corto de flores, una prenda que no falta en el armario de ninguna chica, desde la adolescencia hasta los 30 (y más allá). Es una pieza que cada verano se actualiza con detalles de tendencia, y en este caso han sido las mangas abullonadas o puffy que tanto se llevan las encargadas de aportar el toque de moda. Además, el diseño cuenta un volante en la parte inferior de la falda, un acabado que no solo es tendencia, sino que estiliza mucho al crear la ilusión de ser más alta. Un truco ideal para no llevar tacones, tal y como ha hecho ella. Su media melena completamente lisa y unos discretos pendientes dorados han completado este estilismo que supone la antesala del look más especial del día, el que veremos esta noche en la entrega de los premios Princesa de Girona 2020 y 2021.

Un look para la historia que hoy podría repetirse

En noviembre de 2019, Leonor debutó presidiendo esta entrega de premios y pronunció un discurso en el que, por primera vez, habló en catalán y que emocionó a su padre, el Rey. Para esa cita que pasaría a la historia, eligió un dos piezas rojo confeccionado en tweed, un tejido que doña Letizia también llevó en sus primeros actos como prometida del entonces Príncipe de Asturias. Con 13 años, la Princesa todavía mantenía una imagen aniñada, con la melena ondulada y las bailarinas como acompañantes permanentes. Sin embargo, toda apunta a que en el acto de esta noche, cuando tiene lugar la entrega oficial de los galardones, veremos la evolución que ha seguido en las últimas semanas hacia un estilo más adulto y sofisticado.