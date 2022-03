La princesa Leonor y la infanta Sofía, de compras en Mallorca con su madre y su abuela

Desde que el pasado 1 de agosto diesen el pistoletazo de salida a sus vacaciones en Mallorca, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía están aprovechando su estancia disfrutando al máximo de los planes de ocio que ofrece la isla balear. Así, este 4 de agosto se han desplazado junto a doña Sofía a la localidad de Pollença​, donde cada domingo sus calles se llenan de gente que pasea por los puestos de ropa y artesanía en su tradicional mercado dominical.

VER GALERÍA

La familia real, a excepción de don Felipe, acudía a las 10 de la mañana a este bonito enclave balear que comenzaban a recorrer desde su centro neurálgico, la plaza Mayor. Desde ahí, según la prensa local, se han dirigido hasta la Vía de Pollentia, donde se han interesado por diferentes prendas de ropa y han charlado animadamente tanto con los viandantes que les han pedido fotos como con los comerciantes, que las han recibido con gran alegría y sorpresa ya que no esperaban su presencia.

"Nadie sabía que iban a venir", ha comentado a Hola.com Olga de Tomás, dueña de Âme Boho, una de las tiendas que ha recibido la visita de las Reinas, la princesa de Asturias y la infanta. "Primero han entrado Letizia y sus hijas, pero no las he reconocido hasta que ha entrado doña Sofía y, al ver a las cuatro juntas, ya me he dado cuenta de que eran ellas. Ha sido una sorpresa", comienza a explicar. "La reina Sofía ha estado mirando y me ha dicho que tengo una tienda muy bonita con cosas muy bonitas. Me ha dejado muy amable hacerle una foto con su nieta", explicaba.

VER GALERÍA

Para esta escapada, en la que han comprado unas alapargatas y camisetas, doña Letizia ha apostado por un look veraniego compuesto por bermudas blancas y camisa de rayas. Además, tanto Leonor como Sofía han vestido un idéntico mono de rayas beige y blancas. Eso sí, para el calzado se han diferenciado y la princesa ha optado por las tradicionales menorquinas a tono mientras que su hermana ha lucido unas alpargatas rosas, iguales que las de Letizia, quien ha preferido por el color negro.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Las primeras imágenes de los Reyes y sus hijas en Mallorca

Durante su primera jornada estival, doña Letizia, Leonor y Sofía disfrutaron de una agradable tarde de cine viendo El Rey León junto a su abuela, quien fue días atrás a ver la misma película con sus otras nietas, Victoria Federica e Irene Urdangarin. Las Reinas tienen un firme compromiso con la cultura del que volvieron a hacer gala la noche del viernes, cuando acudieron junto a la princesa y a la infanta al Auditorium de Palma, que este año celebra su 50 aniversario, para ver en primera persona El Lago de los Cisnes, obra interpretada por el ballet de Moscú, a cuyos integrantes saludaron personalmente una vez acaba la función.

Haz click para ver el documental de Sofía de España, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!