Los miembros de la realeza que irán a la capilla ardiente: últimos datos del funeral del rey Constantino

Aunque el Gobierno griego ha rechazado organizar un funeral de Estado para dar el último adiós a Constantino II, que reinó en el país entre 1964 y 1973, han tenido que poner en marcha un importante protocolo de seguridad, dado que representantes de al menos 20 casas reales asistirán al entierro. Entre ellos, se ha confirmado que estarán los reyes Felipe y Letizia, además de doña Sofía (que lleva en Grecia desde el ingreso hospitalario de su hermano) y don Juan Carlos. Finalmente, habrá también representación del Ejecutivo del país, ya que se ha confirmado la asistencia del vicepresidente Panagiotis Pikrammenos y de la ministra de Cultura, Lina Mendonis.

También estarán presentes la reina Margarita de Dinamarca (hermana de Ana María de los Helenos y, por tanto, cuñada del rey Constantino), el Gran Duque de Luxemburgo, el Rey Carlos de Suecia, Haakon de Noruega, los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda y un representante sin especificar de la Casa Real británica.

Las autoridades griegas barajan, según la prensa local, la posibilidad de que Guillermo, el actual príncipe de Gales, sea quien acuda desde Reino Unido a despedir a Constantino II, puesto que era su padrino, si bien ven como la opción más probable que sea el príncipe Eduardo quien vaya en representación de su familia. Es posible también que la princesa Ana asista al funeral, ya que estos días se encuentra de visita en la vecina Chipre.

El dispositivo de seguridad en el país, especialmente en Atenas y en Tatoi, donde será enterrado el último monarca griego, se está organizando a contrarreloj. Por un lado, se han puesto en marcha ya los servicios anti-terroristas de la policía helena, así como otros departamentos policiales, que no han podido cerrar aún todos los frentes en sus previsiones, puesto que los protocolos de seguridad varían en función del cargo de cada uno de los asistentes y, como decíamos, no todas las Casas Reales han confirmado qué representantes de cada una de ellas asistirán.

Mientras, también se trabaja sin descanso en las labores de limpieza en las proximidades de la iglesia de Tatoi, pues en la zona aún hay infinidad de árboles quemados y de rastrojos tras un devastador incendio que asoló la zona en 2021 y que aún no se habían retirado. El objetivo, en este sentido, es que los asistentes no corran ningún riesgo con los árboles más dañados.

La capilla ardiente

Al tratarse de un funeral de carácter privado y no de Estado, no estaba previsto que hubiese capilla ardiente, pero finalmente sus restos mortales permanecerán en la Capilla de San Eleftherios desde las 6.00 hasta las 10.30 de este lunes y no se impedirá el paso a nadie que quiera dar su último adiós a Constantino II. Posteriormente, a las 12.00, dará comienzo el servicio religioso en la Catedral Metropolitana de Atenas y, una vez finalizado, se trasladará el féretro del rey a Tatoi.

La Familia Real griega ha solicitado a los asistentes que, en lugar de flores, envíen donaciones bien a una ONG de su elección o bien a una de las siguientes organizaciones benéficas: 'ELPIDA' Guest House (que alberga a niños con cáncer y a sus familias), Axion Hellas (que lleva servicios básicos, como educación y salud, a zonas desfavorecidas y a islas de difícil acceso de Grecia) y Aurora Foundation.

