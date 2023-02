Don Juan Carlos tiene previsto asistir al funeral de Constantino de Grecia: ¿qué otros reyes y herederos podrían acudir?

El caso del rey Constantino y de toda la Familia Real griega es único, ya que ninguna monarquía depuesta ha mantenido su estatus y presencia entre la realeza europea como los griegos y eso ha sido gracias a sus estrechos vínculos familiares y afectivos con tres monarquías reinantes: la española, la británica y la danesa. Ahora, cuando la vida del último rey de los helenos ha llegado a su fin y su familia prepara una despedida que el Gobierno griego ya ha avanzado que será sin honores, analizamos quién podría desplazarse al Palacio de Tatoi para su funeral y arroparle en su último adiós que sí bien no será una ceremonia de Estado podría contar con una amplia representación de jefes y futuros jefes de Estado.

VER GALERÍA

El único hermano de una reina de España

Los reyes Pablo y Federico de Grecia criaron a sus tres hijos para que fueran una piña, para que se cuidaran y se apoyaran como familia y como monarquía. Así que el vínculo de hermanos que mantenían doña Sofía y el rey Constantino fue sólido, eso hizo que la Familia Real griega encontrara en España y en la monarquía de Juan Carlos I un segundo hogar, durante años fueron una presencia constante en los veranos de Marivent y la relación entre sus hijos fue de lo más estrecha. Es de esperar que tanto la Familia Real española como la familia del Rey acudan a Grecia para despedir a Constantino, tío de Felipe VI y de las infantas Elena y Cristina, como ya hicieron en ocasiones anteriores para los homenajes a Pablo y Federica de Grecia. En las últimas horas, Carlos Herrera, director y presentador de Herrera en COPE, adelantaba que el rey Juan Carlos "viajará seguramente a Grecia" para el funeral, debido a la buena relación que mantenía con su cuñado.

VER GALERÍA

El cuñado de Margarita de Dinamarca

Constantino de Grecia estaba casado con la reina Ana María, hija pequeña del rey Federico IX de Dinamarca y la reina Ingrid, que era princesa de Suecia por nacimiento. Es decir, Ana María de Grecia es la hermana de la reina Margarita, jefa de Estado de Dinamarca. Este es el motivo por el que la Familia Real griega ha tenido siempre presencia en los actos familiares de la máxima relevancia de la Casa Real danesa. Sin olvidar que Constantino era el tío del príncipe Federico, futuro rey de Dinamarca. Esta estrecha relación se extiende a otras casas reales escandinavas, lo vimos, por ejemplo, en el reciente 18º cumpleaños de la princesa Ingrid de Noruega, hija de Haakon y Mette Marit y futura reina del país; a esta cita fue invitada la Familia Real y fueron los herederos Pablo y Marie Chantal los que hicieron un impresionante despliegue acompañados de sus hijos mayores. Tampoco hay que olvidar que tanto Haakon de Noruega, como Mary de Dinamarca, Guillermo y Máxima de Holanda y Victoria y Daniel de Suecia asistieron a alguna de las bodas de los hijos de Constantino y Ana María, del mismo modo que ellos estuvieron invitados a las grandes citas de la realeza europea como la boda de la futura reina de Suecia.

Los vínculos con la monarquía británica

Al margen de un pequeño periodo de tiempo en el que vivieron en Roma, la familia de Constantino y Ana María de Grecia se instalaron en el Reino Unido al partir al exilio y allí fue donde se desarrolló la mayor parte de su vida, hasta que les permitieron regresar a Grecia, un deseo final del rey. En el Reino Unido encontraron a otra monarquía amiga, los Windsor. No en vano la reina Isabel II estaba casada con el duque de Edimburgo, que de nacimiento era príncipe de Grecia, era tío segundo del rey Constantino por vía paterna. Eso sin olvidar que, por vía materna, el rey Constantino desciende de la reina Victoria, la única soberana británica a día de hoy sigue siendo una institución al nivel de Isabel II.

Esta relación que parece lejana y destinada solo a rellenar árboles genealógicos no lo es, muestra de ello es que la Familia Real británica eligió al rey Constantino (cuando ya no era jefe del Estado griego) como padrino del príncipe Guillermo, actual príncipe de Gales. Así que Constantino no solo es el tío de un rey (Felipe VI) y tío de un futuro rey (Federico de Dinamarca), también es padrino del futuro rey del Reino Unido. Otro ejemplo reciente es que el actual soberano británico, Carlos III, está colaborando con la remodelación del Palacio de Tatoi por la importancia que tenía en el pasado de su padre –el duque de Edimburgo- y porque es allí donde descansan los restos mortales de su abuelo paterno, Andrés de Grecia y Dinamarca.

Desde la Antigua Grecia hasta hoy, el palacio donde creció doña Sofía condenado a 'resurgir de sus cenizas'

Carlos III ayuda a restaurar el Palacio de Tatoi en Grecia, antigua casa familiar de la reina Sofía

Al margen de los vínculos con la realeza, durante toda su vida, Constantino de Grecia ha sido un hombre apreciado, familiar, cariñoso y muy querido por los suyos. Siempre gozó de la compañía, en Grecia o en el Reino Unido, de sus hermanas, Sofía e Irene; de sus cinco hijos y de sus nietos. Fue un hombre que se volcó en su familia y ellos estuvieron a su lado hasta el final, hasta que su salud le llevó a abandonar el Peloponeso e instarse en Atenas para estar cerca de los médicos.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Un vistazo a la historia

Los mencionados son los vínculos recientes, sin embargo, van mucho más lejos. La Casa Real griega desciende directamente –igual que la danesa, la noruega, la británica, la propia reina Sofía o el duque de Edimburgo- de la Casa Glücksburg, llamada así por tener origen en la ciudad alemana de igual nombre. De hecho, la monarquía griega fue una creación del siglo XIX, y en manos de la Casa Glücksburg desde 1862, cuando las potencias europeas decidieron que fuera el segundo hijo de Christian IX de Dinamarca (al que llaman el abuelo de Europa porque igual que la reina Victoria extendió su saga por todo el continente) el que tomara las riendas del país bajo el nombre de Jorge I de Grecia, él es el bisabuelo del rey Constantino y el fundador de una dinastía que reinó en cortos periodos de tiempo interrumpidos por constantes exilios.

Loading the player...

Fallece Constantino, último rey de Grecia