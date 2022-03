Síndrome del niño caracol: cuando la adicción a las pantallas es un problema grave

Las nuevas tecnologías y las pantallas forman parte de nuestras vidas, y también de la de los más pequeños. Sin embargo, tal y como llevan advirtiendo los expertos, desde el inicio de la pandemia, esta tendencia es cada vez más acusada. Hasta el punto que la doctora María Luisa Ferrerós autora de Dame la mano (Editorial Planeta), nos habla del riesgo de los ‘niños caracol’ (‘hikikomori’ en japonés). Jóvenes que no quieren salir de su habitación (porque en ella encuentran todo su mundo virtual), e incluso llegan a desarrollar agorafobia. Hasta ahora, se pensaba que era un fenómeno que solo se había dado en el país nipón, pero la neuropsicóloga advierte que ha llegado a nuestro país.

Hablamos con ella de lo que supone esta inmersión en las nuevas tecnologías para los más pequeños, y, especialmente, de sus consecuencias.

Las pantallas, ‘irresistibles’ para los más pequeños

La neuropsicóloga lo tiene claro: los principales motivos por los que los niños no pueden resistirse a las pantallas es porque son multisensoriales, interactivas y les ‘premian’ cuando ellos ‘pinchan’. Esta ‘recompensa’ es que las máquinas reaccionan emitiendo sonidos, imágenes, y, dependiendo del programa, consiguen puntos o descubren nuevos escenarios, produciendo en ellos una gran expectativa, y logrando, así, que continúen haciendo click.

Aunque esto no es nada nuevo para muchos padres, lo cierto es que el confinamiento potenció todavía más que los pequeños se refugiasen en móviles, tablets… “Dadas las restricciones sociales impuestas en la pandemia, los niños no pueden jugar, hacer deportes o interactuar con normalidad con sus compañeros, entonces lo hacen a través de las pantallas, como medio seguro de interactuar. Y, por otro lado, tienen mucho tiempo libre, pero no pueden salir tanto”.

Un refugio virtual

Una de las consecuencias más llamativas de la sobreexposición a las pantallas es el caso de los ‘niños caracol’. Un síndrome que, pese a surgir en Japón ,donde se les denomina ‘hikikomori’, se ha ido extendiendo de forma paulatina por el mundo. La experta habla de pequeños que no quieren abandonar su habitación, ya que en ella establecen todas sus conexiones (internet, ordenador, tablet y móvil). Es decir, que acceden a un mundo virtual sin tener que salir de esas cuatro paredes.

“La protección que sienten detrás de sus pantallas, en un mundo virtual que controlan muy bien, les hace, poco a poco, incrementar el pánico a la interacción real, por inseguridad, falta de autoestima. En Japón, se da entre familias con hijos únicos muy sobreprotegidos, que siempre ha evitado el contacto social, en las grandes ciudades y que, desde pequeños, se les ha incentivado los gadgets electrónicos como únicos juegos”, comenta María Luisa Ferrerós.

©AdobeStock Algunos pequeños pueden llegar a convertir su cuarto en un refugio lleno de pantallas.

La agorafobia, el miedo salir al exterior, su consecuencia más grave

Estar encerrado siempre en una habitación repleta de pantallas tiene un impacto en su salud física y emocional. Especialmente, la neuropsicóloga señala una muy llamativa: la agorafobia. “Al estar siempre ocultos tras las pantallas, donde se sienten protegidos, el contacto social real les da miedo. Al final, tienen pánico a salir de su habitación, que es su refugio, como la concha del caracol”.

Estos niños perciben el mundo exterior como peligroso, ya que su único contacto con el mismo es a través de las noticias que ven en la televisión o en internet. “Como muestran catástrofes, accidentes, asesinatos… creen que el exterior es dañino”, y por ello llegan a desarrollar esa fobia si tienen que acceder a él.

En España se han empezado a ver pocos casos de ‘niños caracol’. No obstante, explica que éstos “han sido reversibles de forma poco traumática porque aquí tenemos unas condiciones que lo evitan de forma natural”. Entre ellas enumera un clima amable que incentiva salir a la calle, y las ciudades pequeñas, sin tantas aglomeraciones, que propician la vida al aire libre. En cambio, “Tokio es una ciudad con 13 millones de habitantes en el centro y 40 millones en el área metropolitana mucha densidad de población, que puede asustar a los niños por la inmensidad y aglomeraciones que se provocan”.