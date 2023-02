Hablamos con Vanessa Datorre (Boüret): 'La novia quiere ser novia, no me la imagino con un pantalón cargo' La diseñadora gallega, que ha vestido a doña Letizia, analiza todo lo que viene en el mundo nupcial

Lo primero que llama la atención de Boüret es su nombre, una elección con la que Vanessa Datorre quiso rendir homenaje a Paul Poiret, conocido como El rey de la moda, encargado de liberar a la mujer del corsé y cuyas aportaciones en el sector se equiparan a las de Picasso en el mundo del arte; y a Denise Boulet, su musa y esposa. Toda una declaración de intenciones que ha dado como resultado una firma de invitadas, que viste también a las novias más rompedoras, en la que la atemporalidad y la vanguardia se dan la mano. Sus diseños, con cortes cercanos a la Alta Costura, siluetas sofisticadas y funcionales, llevan conquistado desde hace años a todo tipo de mujeres, incluso a doña Letizia, a la que vistió en los Premios Fundación Princesa de Girona 2022. "Yo soy feliz vistiendo a la chica que viene a la tienda diciendo que ha ahorrado para comprarse el vestido, como a la Reina Letizia. Todas y cada una de ellas hacen que este sueño siga vivo, así que no puedo estar más agradecida", asegura la diseñadora.

Un sueño que, en realidad, comenzó mucho antes. Vanessa tenía solo quince años cuando decidió que quería ser diseñadora de moda. "Mi vida giró en torno a conseguirlo. Estudié diseño de moda en A Coruña y después un Master de Dirección y Gestión de empresas en el IED de Madrid. Trabajé para CH Carolina Herrera como diseñadora de plana mujer y en Sfera como diseñadora de tricot hombre", explica. Un camino que desembocó en la creación, en 2010, de su propia firma de moda.

Además de apostar por diseños de invitada, ¿por qué decidiste centrarte en el mundo nupcial?

Era un paso natural porque nuestras clientas nos lo pedían. En aquel momento, estaba el mercado por explotar, la oferta era muy reducida, así que nos lanzamos.

Tus looks nupciales no son convencionales. ¿A qué tipo de novia están dirigidos los diseños de Boüret?

A cualquier novia que le guste diferenciarse, que quiera brillar y sentirse bellísima. Lo principal, es destacar con los diseños la belleza de cada mujer y esa es nuestro objetivo principal.

Los diseños de tus colecciones, ¿se pueden adaptar a los gustos de cada novia?

Todos los vestidos los adaptamos al gusto de la novia, nosotros lanzamos una colección principal y después se hace con las medidas de cada novia. Si quieren una manga con más o menos volumen, o una silueta más o menos pegada. Siempre nos adaptamos, para hacerlas partícipes de su vestido de novia.

¿Confeccionas también vestidos a medida?

Todos los vestidos están hechos a medida de las clientas aunque sea de colección. Y sí, también hacemos diseños exclusivos desde cero, trabajando conjuntamente con la novia.

¿Qué es lo más importante a la hora de imaginar ese vestido soñado?

Disfrutar del proceso, de cada detalle y cada momento de la confección. Tener la idea clara de lo que se quiere y ponerse en manos de buenos profesionales.

¿Cómo definirías a la novia de 2023?

Las novias cada vez buscan diseños más personalizados, sentirse especiales con vestidos únicos.

En líneas generales, ¿te gusta seguir las tendencias o prefieres acercarte a diseños atemporales?

En Boüret siempre utilizamos siluetas atemporales y las trabajamos con las tendencias. En la mezcla de los dos conceptos está el secreto.

¿Cuáles son las tendencias que dejaremos de ver en la próxima temporada? ¿Y las que llegan con más fuerza?

Ahora mismo están todas las tendencias en boga. Tanto se lleva lo más clásico y minimal como lo más trabajado con puntillas y encajes. Todo vale en este momento.

¿Podríamos decir que las tendencias de moda influyen cada vez más en el sector nupcial?

La novia quiere ser novia, no me la imagino con un pantalón cargo. Parece que hay similitudes, pero en realidad no. El sector nupcial tiene sus propias tendencias.

¿Hacia dónde va la moda nupcial?

A que cada vez los vestidos sean más personalizados, las colecciones van a acabar desapareciendo y serán residuales como imagen de marca, pero no para la venta final. Aunque el tema de la confección es complejo, porque cada vez quedan menos modistas.

¿Qué consejo le darías a esas chicas que se casan el año que viene y tienen que elegir su vestido?

Que se dejen aconsejar por los profesionales porque siempre van a sacar lo mejor de ellas y que disfruten del proceso porque es maravilloso.

Cada vez más firmas nupciales apuestan por la sostenibilidad a la hora de crear sus diseños. En Boüret sois conscientes de su importancia desde el nacimiento de la firma. ¿Es difícil ser sostenible? ¿Cuáles son las grandes dificultades con las que te encuentras?

La moda es la segunda industria más contaminante del mundo, nos queda mucho por trabajar todavía. Nosotras intentamos ser lo más sostenibles que podemos dentro de nuestras posibilidades: fabricamos en Galicia y solo bajo demanda. Eso ya fue desde nuestros inicios en 2010. Sostenible al cien por cien nunca va a poder ser porque ese vestido solo se hace para ponértelo un día. Lo que se puede hacer es que sea lo menos contaminante posible, en cuanto a las materias primas que se utilizan para hacerlo.

¿Qué ha supuesto a nivel personal y profesional que doña Letizia haya llevado tus diseños?

Para mí, un sueño cumplido, todo un honor verla con nuestro vestido. Todo el equipo de Boüret estamos muy orgullosas y ha sido un premio a todo el trabajo de estos años. Ha sido un reconocimiento tanto internacional como nacional, vernos en la prensa de todo el mundo ha sido la bomba.