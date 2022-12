Entrevistamos a la diseñadora Carmen de la Puerta: ‘La Reina es la mejor embajadora de la moda española’

A principios de 2018 Carmen de la Puerta hizo una pequeña prueba: diseñó cuatro o cinco prendas que puso a la venta. Quería ver la aceptación que tenían. Gustaron, y mucho. Tanto es así que, animada por su marido, decidió crear Vogana, una firma de invitadas con sabor español. "Hice la primera colección real a finales de 2018. Fue entonces cuando creé las prendas icónicas de Vogana -como Vogana jacket- y donde se ve esa inspiración vintage, de los años 40 y 50, que son el sello de la firma", nos explica la diseñadora andaluza. Ahora, solo cuatro años después, puede decir con orgullo que ha conseguido crear una marca de moda que enamora a las españolas, entre ellas a doña Letizia y a la princesa Leonor, que ya han llevado algunos de sus diseños.

Lo más llamativo es que aunque la Reina ha elegido sus vestidos para la festividad de Santiago Apóstol (el pasado mes de julio) y el día de la Hispanidad (en octubre) y la princesa Leonor ha lucido el mismo diseño en dos ocasiones (en el VII aniversario de la proclamación de don Felipe VI y horas antes a la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2021), en las redes sociales de la firma y en las personales de Carmen no hay rastro de estas noticias. La diseñadora nos explica que, igual que no comparte nada de sus clientas salvo que ellas se lo manden y les haga una ilusión especial, quiso hacer lo mismo con la Familia Real. Eso sí, nos confiesa que a nivel personal estas elecciones son "un chute de energía, un subidón…" y le ayudan a creer que su proyecto va por el buen camino.

"Más allá del look que lleve lo que me parece importante destacar es el apoyo que da la Reina a la moda española. Es la mejor embajadora de la moda española dentro y fuera de nuestras fronteras y que apoye tanto a marcas pequeñas, no solo a las grandes, es un gesto por el que tenemos que estar super agradecidos. ¡Ojalá lo hicieran todas las actrices españolas en los grandes premios y apoyaran más a la moda española!", añade Carmen.

Una pasión que nació de niña

El idilio de Carmen con el mundo de la moda empezó desde bien temprano. Con marcado acento andaluz nos cuenta, desde el otro lado del teléfono, que su madre tenía un boutique que fue el germen de todo. Cuando salía del colegio iba allí a hacer los deberes. Fue en esa tienda multimarca donde aprendió cómo se cambiaba un escaparate o la mejor forma de atender a una clienta. También descubrió cómo elegir, entre muchas opciones, las prendas que podían enamorar a las compradoras, o cómo envolver una prenda para regalo para que llegara perfecta. Supo desde muy joven que quería dedicarse al mundo de la moda y, aunque sus padres veían más salidas en las carreras de derecho o económicas, finalmente se formó en diseño y se especializó en la parte creativa.

Desde el inicio, Vogana ha sido una firma de moda online -aunque Camen nos dice que "si Dios quiere" abrirá tienda en Madrid en febrero- y eso, aunque ha supuesto un reto, también ha tenido sus ventajas. En 2018 Carmen tenía cerca de 20 mil seguidores en su perfil personal de redes sociales y, antes de lanzarse de lleno con su firma, compatibilizaba la marca con su trabajo en otra firma de moda. "En aquel momento las redes sociales estaban en una época de fervor total y era mucho más fácil llegar al cliente que ahora. Vi eso como una oportunidad para dar a conocer mi marca". Gracias a que ha sabido utilizar esta herramienta, donde muestra sus vestidos en vídeo o explica diferentes formas de llevarlos o combinarlos, ha logrado romper esa barrera que todavía hoy existe entre algunos consumidores y el mundo online. Sobre todo cuando se trata de prendas con un cierto precio o enfocadas a ocasiones especiales. Además, pudo empezar con un presupuesto más ajustado al no necesitar hacer frente al gasto que supone una tienda física.

Ahora mismo Vogana es un éxito pero, ¿qué hay de los comienzos? ¿Es difícil emprender?

Hay veces que digo, ¡dónde me he metido! Pero también es reconfortante trabajar en algo que te apasiona. Los inicios son muy complicados. Tienes que llamar a mil puertas, muchas no te abren, tienes que buscar proveedores… Hay mucho hermetismo en este mundo, es complicado que te ayuden. Pero una vez que empiezas, ves que tienes aceptación y te compran los productos, te vas animando. Pero sí que es verdad que el miedo al fracaso siempre está ahí.

¿Cómo se consigue diferenciarse en un sector donde hay tanta competencia?

Es cierto que hay tantas marcas, nos retroalimentamos todas de lo mismo, los grandes diseñadores son los que son y las tendencias son las tendencias, que a veces es muy difícil crear un sello propio, no coincidir en un patrón, en un corte… Es un reto constante seguir tu propio camino, tener un sello muy marcado y, al final, conseguir lo que queremos todas, que se reconozca tu marca cuando alguien ve un diseño tuyo.

Una de tus máximas siempre ha sido crear ropa de calidad, bajo el sello made in Spain. ¿Piensas que las clientas realmente lo valoran?

Me gusta tener un trato muy cercano con las clientas y cada vez que pregunto o hago encuestas por redes sociales, la mayoría me dicen que sí, que siempre se fijan de dónde vienen las prendas, de dónde son los tejidos y la calidad. Siempre intentamos que todo sea made in Spain. Eso es un valor añadido a la marca porque cada vez es más difícil encontrar talleres en España que te cosan bien, es un negocio que cada vez existe menos. También intento que la mayoría de proveedores de tejidos sean españoles.

También te has sumado a esa otra tendencia que cada vez abrazan más diseñadores: presentar pequeñas colecciones a lo largo del año en lugar de lanzar solo dos de mayor tamaño.

Estoy convencida de que es el futuro. Ahora todo es muy visual y el cliente se cansa de ver todo el rato lo mismo. Por eso intentamos dar novedades para que el cliente las acoja con más ganas. Lo que tratamos de hacer es menos cantidad de producto, pero más variedad, así las prendas son mucho más exclusivas (de lo que funciona muy bien sí hacemos repeticiones). Al presentar ahora una cápsula y dentro de dos meses otra, el cliente va viendo fotos nuevas, prendas nuevas…

Aunque Vogana empezó como una firma de invitadas, desde hace algún tiempo es posible encontrar también diseños para el día a día. ¿Por qué decidiste dar este paso?

Cuando Vogana comenzaba a ir bien llegó la pandemia. Pensé: 'o me reinvento o muero'. Me enfoqué en prendas un poco más casual, trajes de chaqueta, pero con mi sello, que te los pudieras poner delante del ordenador para hacer una videoconferencia o para ir a la oficina. Me lancé con una línea de monos, petos, blusas…. y tuvo tan buena acogida que a día de hoy conviven las dos. Me hace mucha ilusión también que Vogana vaya más allá de un evento o una boda, que te lo puedas poner para ir a la oficina o a una cena con tus amigas o tu marido.

Los diseños de Vogana, tanto los de su línea casual como los de invitadas, tienen una identidad muy clara. Se materializa en siluetas muy femeninas, pensadas para favorecer y embellecer a la mujer, o en ese aire vintage del que hablaba Carmen. Propuestas que se inspiran en Lady Di, el icono eterno, y en la abuela de la diseñadora. "El primer traje de chaqueta que creé, Vogana jacket, estaba inspirado en una blusa que tenía en su armario. Tenía ese corte en la cintura, unas tablas detrás… Para mí mi abuela siempre ha sido un referente, y siempre ha vivido cada paso que he dado muy de cerca y con muchísima ilusión. Me ha apoyado siempre". Pero también en otras mujeres como Lauren Bacall, Carolina de Mónaco y Carlota Casiraghi.

El nombre de Vogana no es casual. Vo viene de voluntad y gana, de ganas, dos cosas que no le faltan a Carmen. A sus 31 años, la diseñadora, madre de dos niñas pequeñas, ha logrado sacar adelante su firma y, aunque ella insiste en que todavía queda mucho camino por recorrer y muchas cosas que se pueden seguir mejorando, nos confirma que ha hecho del nombre de su marca su lema. "No sé si se puede lograr todo, pero creo que con mucha voluntad y sin que falten las ganas se pueden conseguir muchas cosas, aunque te cueste".

