Hablamos con Jorge Redondo: 'No hay que elegir un vestido que sea menos tú para que unas fotos duren'

El 15 de agosto de 2020 Isabel y Víctor se daban el 'sí, quiero'. La suya había sido una de las múltiples bodas aplazadas por la pandemia, pero eso no impidió que disfrutaran al máximo de su gran día. Tampoco que, poco después del enlace, ella se convirtiera en una novia viral. Aunque estaba espectacular con su primer vestido, no fue este, sino el segundo, el que no tardó en compartirse una y otra vez en redes sociales. Era un diseño diferente, novedoso, especial. "Cuando mi íntimo amigo y testigo de mi boda, Jorge Redondo, me propuso diseñar junto a su equipo de Redondo Brand un segundo vestido para la fiesta me emocioné. Para mí ha sido un verdadero orgullo en mayúsculas haber llevado un diseño suyo el día más importante de mi vida. Era un vestido impresionante con pailletes en color blanco y una gran lazada en tafetán en la espalda, muy muy yo", nos explicaba en aquel momento la novia. Era el primer diseño nupcial firmado por Redondo Brand, una creación que sería el inicio del idilio de Jorge Redondo con el mundo nupcial.

VER GALERÍA

"A raíz de ahí empecé a tener solicitudes de vestidos de novia y de invitada. En aquel momento no habíamos lanzado todavía Redondo Studio - la parte de confección a medida de Redondo Brand, que llegaría poco después-. En diciembre de ese mismo año decidí sacar unas fotografías que habíamos hecho con cinco vestidos de novia. La intención era explicar cómo era la novia de Redondo". Una estrategia que decidió replicar el pasado mes de diciembre.

El diseñador, que se ha labrado un nombre en el sector de la moda de invitadas prêt-à-porter y en la confección a medida, es cada vez más solicitado por novias que buscan algo diferente. Algo que, en el fondo, no nos sorprende. Y es que, como él mismo explica, la novia de Redondo, no es una novia común. "Yo quería hacer una novia diferente, que se acercara mucho a la moda sin perder la elegancia que requiere una boda o, si se trata de una ceremonia religiosa, que no se perdieran esos valores".

VER GALERÍA

Unas novias diferentes

Jorge asegura que aconseja a sus novias que, el día de su boda, sean ellas mismas y se olviden de ciertas imposiciones. En contra de lo que aconsejan muchos diseñadores, él no opina que el vestido deba permanecer a lo largo del tiempo. "Es algo en lo que yo tampoco estoy muy de acuerdo. Es verdad que las fotografías las puedes ver a lo largo de la vida, pero creo que rechazar lo que sientes en un momento dado es una pena. Si a ti hoy te encanta el volumen y te apetece hacerte un vestido gigante, rechazarlo porque creas que dentro de veinte años vas a pensar que es una locura… ¡Eso es la vida! No hay que elegir un vestido que sea menos tú para que duren unas fotos a lo largo del tiempo", explica. Para él lo importante es que represente cien por cien a la novia, aunque eso implique una tendencia arriesgada o algo que podríamos clasificar como "muy visto" porque, ¿qué no está visto?

VER GALERÍA

En un momento en el que existe tanta sobreinformación, no es fácil entender lo que buscan las novias. Tampoco que no sientan dudas a lo largo del proceso. Muchas miran y miran y... miran las redes sociales y los medios especializados en busca de inspiración e ideas pero, al final, terminan con una saturación difícil de gestionar. ¿Cómo lidia con eso un diseñador? "Normalmente intento que las novias no me enseñen fotos, principalmente porque a mi me puede cortar un poco la imaginación y también porque ellas traen ideas mezcladas y poco claras. Lo que intento es conocerlas a ellas con preguntas. La sobreinformación está ahí, pero me gusta explicarles que desde el comienzo de su vestido hasta el día de la boda va a haber muchas cosas, algunas que le hagan dudar… Pero siempre les digo que si han elegido un vestido estoy seguro de que es porque realmente les encanta. Les aconsejo que desconecten un poco y confíen en el diseñador o la firma que les haga el vestido".

No solo la sobreinformación hace dudar a las novias. A veces son los comentarios de quienes las acompañan a las pruebas y les ayudan a elegir el diseño los que más incertidumbre causan. "Si yo fuera un familiar nunca haría cambiar algo que una persona tiene muy claro o ilusión en ello. Nosotros somos los profesionales, y yo no voy a consentir hacer un vestido que no le favorezca, pero soy de la opinión que si a una novia le apetece casarse con un maxilazo en el escote, vamos a hacer todo lo posible para que le favorezca mucho", apunta el creativo.

VER GALERÍA

- Lo que nunca deberías hacer si vas a acompañar a la novia a elegir su vestido

Más allá de un vestido

Jorge asegura que, para muchas mujeres, su vestido de novia es el único diseño que se van a hacer a medida a lo largo de su vida. "Por eso me gusta insistir en que disfrutar del proceso de creación del vestido es fundamental, y va a ser lo que recuerden, no solo el vestido". Y es que a veces los nervios juegan una mala pasada y en lugar de permitir a la novia disfrutar de todos esos meses en los que el diseño va tomando forma están preocupadas por el resultado final y llenas de incertidumbre.

"Por supuesto, es de los días más importantes de la vida de una persona, pero siempre me gusta normalizar. Yo hago vestidos de novia, pero es verdad que tu novio no te va a querer más o menos según el vestido que lleves y tu boda no tiene que ser mejor o peor según el diseño que lleves. Es decir, es importante pero hasta el punto de que es una cosa física y un objeto. Si por lo que fuera estuviera inservible el día de la boda y te tuvieras que casar con cualquier vestido que compres en una tienda no creo que se acabe el mundo. Entiendo sus nervios y entiendo que quieran estar perfectas, pero intento transmitirles que lo importante es la boda, que estén tranquilas y disfruten el proceso", insiste el creativo.

VER GALERÍA

El diseñador nos explica que en su atelier ponen ilusión en todo lo que hacen (ya sea una novia o una invitada), pero asegura que hay novias de las que guarda un cariño muy especial. No solo porque le hayan permitido formar parte de un día tan importante en sus vidas y las haya acompañado durante muchos meses, sino por sus historias personales. "Hay historias maravillosas, novias que te hacen más partícipe. Casos de un matrimonio que se casa después de mucho tiempo separados por trabajo… Recuerdo una novia muy querida para nosotros que se puso a llorar. Había perdido a su padre de manera repentina unos meses antes. Quieres acompañar a esa novia de forma especial el día de su boda, que le 'empujes' con el vestido y se sienta poderosa. Pones todo el cariño del mundo, aunque intentes ponerlo siempre, pero es verdad que hay casos que te tocan un poco más".

Aunque cada año reciben más y más llamadas de novias que quieren lucir sus diseños, de momento no se plantea lanzar una colección nupcial como tal. "A día de hoy no está dentro de nuestros planes, porque, si me casara algún día, me gustaría ir completamente diferente al resto y es un proceso tan bonito el hacerte algo a medida que, de momento, no me he planteado crear una colección de prêt-à-porter de novias", nos explica.

VER GALERÍA

El éxito de Jorge Redondo

En el verano de 2018, Jorge empezó a imaginar su firma de moda. Un proyecto que se haría realidad en marzo de 2019 con el lanzamiento de Redondo Brand, una firma de invitadas prêt-à-porter. Tiempo después llegaría Redondo Studio, la parte de confección a medida de la firma. El diseñador se abría así un hueco en el mundo de las invitadas, con diseños eclécticos, pensados para satisfacer los gustos de mujeres muy variadas.

Con esta filosofía, Jorge Redondo ha logrado no solo hacerse sitio en un sector lleno de competencia y dificultad, también se ha convertido en el favorito de influencers y celebrities. María Fernández Rubíes, María García de Jaime, Eugenia Martínez de Irujo o Ariadne Artiles son solo algunas de las mujeres que visten sus diseños, representan ese eclecticismo del que habla y le han ayudado a dar visibilidad a su proyecto. Un proyecto que no solo tiene el apoyo de un sinfín de rostros conocidos. Dentro del sector de la moda, su talento le valió el premio L'Oréal a la mejor colección en la 75ª edición de Fashion Week Madrid. Sin olvidar que cada vez más mujeres se decantan por él para que cree sus looks de fiesta y de novia.

VER GALERÍA