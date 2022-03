Angelina Jolie en 'El Buen Pastor', la mejor inspiración para vestirte de novia en 2021

Los poderes del séptimo arte van más allá de teletransportar al espectador a otras dimensiones, dejar volar su imaginación o conectar con su ‘yo’ interno. En ocasiones la sombra del cine es muy alargada y un personaje puede resultar tan inspirador como las prendas que viste. En materia nupcial, sucedió así con cintas como 27 vestidos, La sonrisa de Mona Lisa o Princesa por sorpresa, entre otros títulos. Las tendencias de 2021 han elevado a los altares los dos looks blancos que Angelina Jolie —en el filme Margaret Clover Russell— luce en El Buen Pastor (Robert De Niro, 2006), todo un referente para las novias que van a celebrar bodas íntimas este año y se plantean un estilismo que mantenga su actualidad en el tiempo, pero que cuente con notas de originalidad.

Un diseño vintage muy actual

Bajo la dirección de vestuario de la prestigiosa Ann Roth, el primero de los dos inspiradores diseños es una creación de seda, con mangas largas, escote fruncido y hombros marcados que la actriz viste en su propia boda en el film. Una elección que se asemeja a la que hiciera Ingrid Bergman para dar el ‘sí, quiero’ a Petter Lindstrom, allá por 1937. Volviendo a la película, Angelina Jolie acompaña el estilismo de marcados aire vintage, con unos pendientes sencillos de perlas, un velo corto con volumen y tocado incorporado, que va colocado sobre la coronilla, junto a un semirrecogido al más puro estilo años 40. El tejido da luz al rostro de la intérprete, a pesar de no ser la silueta ni el tipo de vestido que suele lucir en cualquier tipo de evento.

Al pensar en la propuesta resulta fácil devolver a la memoria icónicos diseños lenceros que son más actuales que nunca y se han convertido en un referente para enlaces de corte relajado y celebraciones íntimas, como las que abundan en los próximos meses. Nos referimos a los slip dresses, algo más contemporáneos, que numerosas celebrities popularizaron en las alfombras roja de los 90, pero que contaban con unos antecesores muy elegantes. Diseños como el que Carolyn Bessette eligió para su boda; el que Claire Danes llevaba en una romántica escena de Romeo y Julieta o el que Blake Lively vistió en El secreto de Adaline. Novias tan virales como Robyn, que celebró su boda en Londres, adaptaron este fenómeno a su estilo y triunfaron en redes sociales.

Siguiendo los códigos estéticos del vestido de novia que la otra protagonista de El Buen Pastor luce, firmas como Anna Quan, Nonne o Safiyaa cuentan en su catálogo con prendas de corte y tejido similar, capaces de convencer a quienes celebrarán un enlace íntimo en los próximos meses. Desde vestidos con escote parecido hasta monos y conjuntos de blusa y pantalón, muy versátiles, ligeros, cómodos y con detalles especiales.

El vestido de ‘no novia’

En la cinta dirigida por Robert De Niro también hay espacio para otro diseño memorable: un vestido de encaje y aplicaciones glitter, con fruncido en el escote y mangas farol. También de aires retro y muy romántico, endulza las facciones de quien lo viste, marca la silueta con buen gusto y resalta el lado más femenino de la actriz. La propuesta puede imaginarse como look para el baile nupcial, para una preboda o en un enlace discreto, con pocos invitados.

Este tipo de creaciones llevan triunfando varias temporadas en el armario de editoras y estilistas de moda. En versiones a todo color o con estampados brillantes, son una opción también para las invitadas más exigentes y forman parte de una corriente neoromántica en la que cada vez participan más firmas internacionales. De Gran Bretaña a Australia, pasando por Francia o España, esta tendencia triunfa en todo el globo. Además de la delicada propuesta de la española Beba’s Closet (un vestido con mangas farol de flores), nombres como Réalisation Par, The Rixo London o Rouje han rescatado los looks más silvestres para convertirlos en sinónimo de moda.

Pero si hay una firma que ha hecho de esta estética algo victoriana de mangas farol, corte imperio, estampados y encaje de ensueño y rasgos muy teatrales su propia esencia, esa es The Vampire’s Wife. Susie Bick Cave lanzó su marca en 2017 bajo la lupa de los mejores críticos de moda y se ganó el beneplácito de estos. La esencia británica de esta casa es también una apuesta segura para conseguir el mejor look festivo, sin importar cuál sea el motivo de celebración. Su diseño Wysteria recoge sus rasgos más característicos, como la seda, el cuello redondo, la falda acampanada y el largo hasta el suelo (no abundan los minivestidos en su catálogo).

Interesante propuesta para enlaces de aforo reducido

Poniendo el foco sobre el filme, podría decirse de los dos looks de Angelina Jolie que no pueden ser más útiles y favorecedores para esas novias que necesitan sustituir los vestidos más clásicos, propios de una boda tradicional, por otros más modernos. En el último año, numerosas prometidas se han visto obligadas a adaptar aquello que tenían en mente para ajustarse al tipo de celebración que iban a poder organizar, con el fin de no desentonar con el ambiente, el almuerzo o cena y el resto de invitados. Lo contaba así Sara, una extremeña que dio el ‘sí,quiero’ en medio de importantes restricciones, con un diseño ligero y de largo midi y bajo la atenta mirada de tan solo 13 invitados: “Mi primera opción era un modelo totalmente diferente. Ese vestido lo tengo reservado para el día que hagamos renovación de votos y posterior celebración con todos nuestros invitados. Sigue siendo un secreto”. Mientras llega ese día, mujeres como ella se preguntan qué vestir a un enlace con menor aforo. La respuesta pasa por fijarse en el cine que se inspira en el pasado.