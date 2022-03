La boda de Robyn, la novia del vestido lencero que ha dado la vuelta al mundo

Una boda en Puglia por todo lo alto. Así se imaginaba su gran día la reputada estilista y consultora creativa Robyn Maber, novia viral conocida como @robyn_kotze por sus más de 11.000 seguidores en redes sociales. Pero la realidad fue otra. “En un principio decidimos que la ceremonia civil en Londres fuera en marzo de 2020 con la celebración de una boda más grande en Puglia, a finales de ese verano. Luego nos dijeron que tendríamos que retrasar Puglia (nuestra boda) hasta 2021, pero que probablemente aún podríamos mantener la ceremonia civil si cambiábamos la fecha a más adelante ese mismo año y lo planeamos en el último minuto”, nos explica.

Un 'slip dress' de ensueño

Finalmente, su enlace civil se celebró el 25 de julio de 2020, junto a sus 22 invitados, en el ayuntamiento de Chelsea (Londres). Le siguió una posterior comida en Enoteca Turi, un restaurante de alta cocina italiana y, a pesar de las circunstancias extrañas, provocadas por la situación sanitaria, fue inolvidable. El vestido de Robyn, un diseño lencero, sencillo, pero con una favorecedora abertura central a la altura de la pierna, dio la vuelta al mundo y consiguió el beneplácito de los expertos. Una decisión que tomó tres semanas antes de comprometerse, siguiendo su instinto y su estilo, y que llevó en su enlace civil porque estaba segura de que era perfecto para este tipo de celebración.

“Quería que mi vestido para la ceremonia civil fuera un poco más recatado que el vestido que planeo usar en Italia en 2021, que creo que es el adecuado para una ceremonia extremadamente íntima con familiares y amigos cercanos (un diseño personalizado de Galvan al que añadirá una joya hecha por un amigo). Este Alberta Ferretti fue mi primera y única opción, me encantaron las mangas largas, ese brillo nacarado divino y sin mencionar lo cómodo que era llevarlo”, confiesa.

Lo acompañó con unos accesorios de ensueño, que tendrían el aprobado de Carrie Bradshaw: “Llevaba pendientes de Jessie Thomas con ‘diamantes flotantes’, tacones-joya azul marino de Manolo Blahnik y un bolso pequeño de terciopelo, obra de The Row”. La guinda del pastel fue su look de belleza, sin artificios: unas sencillas ondas en el pelo y un maquillaje fresco. “Quería sentirme y verme yo misma, además de (con suerte) gustar a mi futuro esposo. El peinado era algo vital para mí, ya que no quería que pareciera demasiado marcado; de hecho, le pedí a mi peluquero el ‘look del día de después’… en lugar de que pareciera que acababa de salir del salón. Para mí, es encontrar el equilibrio adecuado entre pulido y desenfadado”.

Y, ¿qué es una novia sin su ramo? Si bien hay sustitutos de este complemento nupcial, las flores imperan por encima de otras opciones y Robyn recurrió a ellas también en su gran día. Confió en el trabajo de Scarlet & Violet que construyó un diseño en cascada, repleto de verdes y especies florales silvestres.

Su boda: modelo y referente para muchas novias

Fue a los pocos días de subir sus fotografías a su perfil cuando las redes sociales empezaron a fijarse en el buen gusto de la británica. Desde Reino Unido a España, su estilismo no dejó de compartirse hasta convertirse en todo un fenómeno, que ella recibió sorprendida y haciendo este análisis: “Honestamente, fue una sorpresa inesperada, no solo que tuviéramos la suerte de tener una nueva fecha para nuestra ceremonia civil, sino el hecho de recibir el amor y el apoyo de todos acerca de nuestra boda, tan pequeña e íntima, después de un comienzo de año tan complicado. En términos de llegar y atraer a una audiencia más amplia, nos sentimos abrumados, pero creo que, dadas las dificultades a las que todos nos enfrentamos en los últimos 12 meses, se entiende que buscáramos una forma de escapar de la situación, celebrando esas experiencias de vida significativas y alegres, incluso cuando no son las nuestras”.

Su segunda boda: su plan B

No obstante, para Robyn y Giles (su marido), no todo fue un camino de rosas. Quién les iba a decir cuando se prometieron en 2019 en Roma, que tendrían que posponer su gran boda italiana a 2021, emplazando a sus 80 invitados a una nueva cita. No fue lo más fácil, pero sintieron que era lo que debían hacer. "El sitio de nuestra boda en Puglia tiene unos wedding planners fantásticos con los que estoy trabajando muy de cerca para crear algo verdaderamente personal y naturalmente bonito”. Robyn es toda una experta en estética y por ello su gran día tendrá ese sello que ya hizo de su boda civil un éxito.

“El estilo effortless es clave para mí. Me gusta que las cosas se vean y sean naturales, en lugar de fingirlas demasiado y que resulten excesivamente cuidadas. La ceremonia civil que tuvo lugar en Londres fue 'a toda máquina' y fácil de planificar, ya que solo participaron 17 personas”, apunta. Y continúa: “Cruzo los dedos para que todavía podamos celebrar nuestra boda en 2021; de lo contrario, nos adaptaremos, posiblemente reconsideremos los números y continuaremos con nuestra boda en Puglia, pero solo con un puñado de nuestros seres queridos. Tengo muchas ganas de usar mi vestido de novia de seda pensado para verano”.

The Title, un sueño que promete enamorar a las novias

La sombra de su enlace es alargada y su próximo proyecto es, cuanto menos, ambicioso. El sector nupcial ha dejado huella en la estilista, que promete una plataforma, muy fiel a su esencia, llamada The Title, que verá la luz dentro de poco. “Este es un proyecto muy personal para mí. Como futura novia me di cuenta de que no había muchas plataformas creativas que permitieran formas alternativas de pensar en la moda nupcial (no solo en la de novia). Pensar más allá de lo establecido es esencial y quería crear algo que me emocionara a mí y a otros como yo, que desarrollara nuevas formas de pensamiento con propuestas, editoriales, sugerencias, moodboards y alternativas visuales comisariadas y cuidadosamente seleccionadas”, concede.

Es ese filtro, su filtro, el que hará especial esta web, al igual que lo ha hecho con su look. El legado de su enlace ya inspira a numerosas novias que se plantean un enlace de aforo reducido. Sin embargo, aunque toda inspiración es buena, Robyn avisa: no pierdas lo que te hace única. “A través de la ‘moda inteligente’ pensada para eventos, en todos los sentidos de la palabra, tenemos la oportunidad de redefinir el mundo nupcial. Ahora es momento de ser optimistas y celebrar. Cuando planifiques tu gran día o días especiales, asegúrate de que todo lo que hagas tenga un propósito”, recomienda. Sin olvidar lo más importante: “Hazlo siguiendo tu gusto y el de tu amor”.