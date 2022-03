Cómo reducir la lista de invitados para adaptarse a las normas de cada Comunidad Autónoma

Se estima que cerca del 62% de las bodas que debían celebrarse en 2020 se han aplazado al próximo año por la crisis sanitaria. Sin embargo hay parejas que, a pesar de todo, han querido mantener su 'sí, quiero'. Entre ellos no solo hay novios anónimos, también celebrities como Scarlett Johansson, Lily Allen y hasta Beatriz de York. Lo que une tanto a unas parejas como a otras, además de la situación que estamos viviendo, es que han tenido que hacer algunas modificaciones en sus planes iniciales de boda. ¿La más común? Reducir el número de invitados y apostar por una ceremonia mucho más íntima.

- ¡Ellos ya se han casado! Y dan estos consejos a quienes sienten incertidumbre con su boda

Con una normativa cambiante que depende, en cada caso, de la Comunidad Autónoma en la que se celebre la boda, es complicado hablar de un número concreto. En Madrid, por ejemplo, según información publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid a día 24 de octubre, se permite como máximo un 50% del aforo, ya sea en instalaciones públicas o privadas, en espacios al aire libre o cerrados. En Murcia las restricciones son mayores. Según el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el aforo en bodas está limitado a 30 asistentes, tanto al aire libre como en espacios cerrados. Por eso no sorprende que una de las principales preocupaciones de los novios sea descubrir, unos días antes de la boda, que deben reducir su número de invitados, o lo que es lo mismo, pedir a algunos que no asistan.

Blanca y Almudena, las wedding planners de Bambarela, nos explicaban que, en estos meses, son muchos los invitados que declinan la invitación al enlace. "Estamos notando una bajada importante, de un 40% en vez de un 20%, que es lo habitual", apuntaban. Aun así en muchos casos los novios tienen que seguir recortando. Marta, la novia que eligió un vestido de Zara para su boda, nos explicaba que en su caso, al ser dos familias bastante grandes -su marido, Víctor, tiene 10 hermanos- hicieron una celebración solo con hermanos, padres, abuelas y padrinos. Sara nos explica que, en su caso, pasaron de 100 invitados previstos a solo 13. ¿Quienes? Los más cercanos. Y es que, a la hora de hacer reducciones, la familia y amigos más próximos pesan sobre el resto.

A las parejas que se han casado durante estos meses y han confiado en el trabajo de Marta y Celia, weddings planner de El Sofá Amarillo, las expertas han aconsejadov prescindir de los compromisos. "Aquellos amigos de padres o amigos propios a los que te veas obligado a invitar porque ya han asistido a otras bodas familiares o porque tú has ido a bodas similares de su familia. En esta situación es más que comprensible que expliques a este grupo que has tenido que reducir al máximo tus invitados y por tanto lo celebrarás con ellos de otro modo. Otra idea es prescindir de aquellas parejas (novio, novia…) de amigos a los que no conozcas o que lleven menos tiempo. La experiencia en este caso es un grado. Otra recomendación es hacer lista de invitados de la Iglesia e invitados a la celebración. De este modo evitarás que los jóvenes vayan a la ceremonia y protegemos a los mayores, con menos gente en la Iglesia, y que normalmente son los que sientan más importante el momento de la ceremonia en sí, que la comida/baile. Hemos tenido bodas en las que la abuela estaba en primera fila de la misa, pero luego se fue a casa para no estar en el grupo grande de la comida".

- ¿Cambiar la fecha de las alianzas si se aplaza la boda? Las novias responden

Bodas más seguras con menos invitados

El número de personas que los novios invitan a una boda también suele variar de una Comunidad Autónoma a otra. Hasta ahora eran los murcianos (con una media de 183) frente a los residentes en las Islas Baleares (con 88) los que contaban con más asistentes. Por eso es posible que en unas zonas las reducciones sean más costosas que en otras, pero en todas se pueden aplicar los mismos consejos.

El primer paso para hacer esa reducción puede ser clasificar a los convidados en grupos . "Nuestra recomendación es hacer tres listas de invitados: la primera será con las personas imprescindibles (familia y mejores amigos), en la segunda se añadirá un grupo de personas importantes y cercanas como, por ejemplo, compañeros de trabajo, y la tercera lista, se realizará al completo, tal y como ellos tienen pensado desde un principio. De esta forma, se ha realizado un escalado de personas y dependiendo de normativa y el número de invitados en cada lista, lo tendrán un poco más fácil si finalmente tienen que tomar la decisión de disminuir", explica Patricia Navarro, wedding planner de Arteboda.

. "Nuestra recomendación es hacer tres listas de invitados: la primera será con las personas imprescindibles (familia y mejores amigos), en la segunda se añadirá un grupo de personas importantes y cercanas como, por ejemplo, compañeros de trabajo, y la tercera lista, se realizará al completo, tal y como ellos tienen pensado desde un principio. De esta forma, y dependiendo de normativa y el número de invitados en cada lista, lo tendrán un poco más fácil si finalmente tienen que tomar la decisión de disminuir", explica Patricia Navarro, wedding planner de Arteboda. Otra buena forma para reducir el número es descartar a todas esas personas que acuden a la boda desde otra zona distinta a la que se celebra el enlace . Los viajes internacionales son muy complicados y, en estos momentos, también lo son los de personas que se desplazan entre diferentes provincias.

. Los viajes internacionales son muy complicados y, en estos momentos, también lo son los de personas que se desplazan entre diferentes provincias. Muchos expertos aconsejan a los novios que tengan en cuenta a la población de riesgo . Aunque los abuelos nunca deberían faltar en un día tan importante, tal vez es mejor proponerles, por su propia seguridad, que sigan la ceremonia a través de una vídeollamada -una opción por la que optan muchas parejas para que nadie se pierda ningún detalle del gran día-.

. Aunque los abuelos nunca deberían faltar en un día tan importante, tal vez es mejor proponerles, por su propia seguridad, que sigan la ceremonia a través de una vídeollamada -una opción por la que optan muchas parejas para que nadie se pierda ningún detalle del gran día-. ¿Y qué pasa con los niños? Tal vez es también el momento de prescindir de los más pequeños para que los padres estén tranquilos y no tengan que estar pendientes de que sus hijos cumplan con todas las restricciones. "Se pueden eliminar los niños. En las bodas que pueden jugar con otros niños, ¡vale! Pero ahora mismo deben estar siempre con sus convivientes y es incómodo para padres e hijos", afirman desde El Sofá Amarillo.

- Invitaciones de boda digitales: la mejor alternativa para las parejas que han aplazado su boda

¿Cómo decir a los invitados que, finalmente, no pueden ir al enlace por cuestiones de aforo?

Una vez decido qué personas podrán ir a la boda y quiénes tendrán que seguirla a distancia llega el momento de comunicarlo. Lo normal es que la mayoría de los invitados a los que se les traslade esta noticia, aunque se sientan apenados por no poder acompañar a los novios en un día tan importante, entiendan a la pareja. ¿Cómo comunicarles la decisión? Aunque es posible crear algún tipo de creatividad digital que poder enviarles, es preferible llamarlos por teléfono y explicarles la situación. Después se puede enviar esa creatividad a modo de agradecimiento por su comprensión. "Una pieza bonita, elegante con la estética de la invitación es un buen complemento a una llamada. Otra opción que hemos llevado a cabo es enviar un detalle a los invitados de los que tengas que prescindir, justo después de la boda para que aunque no hayan podido estar recuerden ese día", aseguran las weddings planner de El Sofá Amarillo.